Львица напала на девочку на базе отдыха на Кубани

Полиция в Краснодарском крае проводит проверку после нападения львицы на 13-летнего ребёнка на базе отдыха в селе Марьино Успенского района. Подросток доставлен в хирургическое отделение ГБУЗ ДБ Армавира с рваными ранами предплечья. Об этом сообщили в УМВД РФ по региону.

По данным ведомства, происшествие произошло, когда девочка хотела сфотографировать животное. На данный момент угрозы жизни и здоровью пострадавшей нет.

В пресс-службе краевой прокуратуры заметили, что животное находится на базе незаконно. Решается вопрос об изъятии львицы и других диких животных. Проверку начал также Следственный комитет.