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Львица напала на девочку на базе отдыха на Кубани

Сейчас угрозы жизни и здоровью пострадавшей нет, СК и прокуратура проводят проверки.

17 июля, 17:58

Фото © Shutterstock

Полиция в Краснодарском крае проводит проверку после нападения львицы на 13-летнего ребёнка на базе отдыха в селе Марьино Успенского района. Подросток доставлен в хирургическое отделение ГБУЗ ДБ Армавира с рваными ранами предплечья. Об этом сообщили в УМВД РФ по региону.

По данным ведомства, происшествие произошло, когда девочка хотела сфотографировать животное. На данный момент угрозы жизни и здоровью пострадавшей нет.

В пресс-службе краевой прокуратуры заметили, что животное находится на базе незаконно. Решается вопрос об изъятии львицы и других диких животных. Проверку начал также Следственный комитет.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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