Львица напала на девочку на базе отдыха на Кубани
Сейчас угрозы жизни и здоровью пострадавшей нет, СК и прокуратура проводят проверки.
Фото © Shutterstock
Полиция в Краснодарском крае проводит проверку после нападения львицы на 13-летнего ребёнка на базе отдыха в селе Марьино Успенского района. Подросток доставлен в хирургическое отделение ГБУЗ ДБ Армавира с рваными ранами предплечья. Об этом сообщили в УМВД РФ по региону.
По данным ведомства, происшествие произошло, когда девочка хотела сфотографировать животное. На данный момент угрозы жизни и здоровью пострадавшей нет.
В пресс-службе краевой прокуратуры заметили, что животное находится на базе незаконно. Решается вопрос об изъятии львицы и других диких животных. Проверку начал также Следственный комитет.
А в начале года Лайф рассказывал, как в Хасавюрте лев устроил ночной променад по улицам города. По словам хозяина, причиной внезапной свободы Муфасы (кличка льва), а также ночной прогулки стала незапертая дверь вольера, которую владелец забыл закрыть после кормления.
Комментариев: 0