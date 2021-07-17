Пилот самодельного самолёта рухнул в реку и попытался сбежать после спасения

Самолёт-самоделка, стилизованный под Fokker, рухнул в реку в Иванове. Видео © LIFE

Пилот-любитель в Ивановской области решил полетать на самодельном самолёте, который он стилизовал под нидерландский Fokker времён Второй мировой войны, однако его полёт продлился недолго. По данным источника Лайфа, через некоторое время воздушное судно рухнуло в реку.

47-летний Дмитрий Л. взлетал с аэродрома Ивановского авиационно-спортивного клуба. Практически сразу после взлёта он передал информацию об отказе двигателя. Диспетчер посоветовал ему уходить вправо и снижаться, сбавляя скорость. Мужчина послушал совета и приземлился на реку Харинку. Тогда его благополучно сняли с самолёта прибывшие спасатели.