Пилот самодельного самолёта рухнул в реку и попытался сбежать после спасения
Теперь мужчине предстоит объясняться с полицией и пройти тест на содержание алкоголя в крови.
Самолёт-самоделка, стилизованный под Fokker, рухнул в реку в Иванове. Видео © LIFE
Пилот-любитель в Ивановской области решил полетать на самодельном самолёте, который он стилизовал под нидерландский Fokker времён Второй мировой войны, однако его полёт продлился недолго. По данным источника Лайфа, через некоторое время воздушное судно рухнуло в реку.
47-летний Дмитрий Л. взлетал с аэродрома Ивановского авиационно-спортивного клуба. Практически сразу после взлёта он передал информацию об отказе двигателя. Диспетчер посоветовал ему уходить вправо и снижаться, сбавляя скорость. Мужчина послушал совета и приземлился на реку Харинку. Тогда его благополучно сняли с самолёта прибывшие спасатели.
Однако, оказавшись на берегу, Дмитрий попытался сбежать. Но вовремя передумал и вернулся. Сейчас мужчина находится в отделе полиции, в ближайшее время ему проведут медосвидетельствование на содержание алкоголя в крови.
А ранее Лайф писал, как пассажирский Ан-28 перестал выходить на связь во время рейса по маршруту Кедровый – Томск. Вскоре выдвинувшиеся в район поисков спасатели обнаружили место жёсткой посадки самолёта. Лайф публиковал фотографии с места инцидента. Всего на борту находилось 18 человек, в том числе четыре члена экипажа. Все они живы и практически не пострадали, командир воздушного судна получил перелом ноги.
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