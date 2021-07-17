Сердечный приступ у машиниста мог стать причиной столкновения поездов в Приамурье

Причиной столкновения поездов в Приамурье мог стать сердечный приступ у машиниста. Видео © LIFE

Лобовое столкновение двух поездов на путях необщего пользования в Амурской области могло случиться из-за сердечного приступа у одного из машинистов. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе компании "Эльгауголь".

"Предварительно, причиной аварии стал сердечный приступ у машиниста. Идёт работа по устранению последствий аварии, с рельсов сошли девять вагонов", — говорится в сообщении компании.