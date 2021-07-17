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Сердечный приступ у машиниста мог стать причиной столкновения поездов в Приамурье

Сейчас специалисты проводят работу по устранению последствий аварии, в результате которой сразу девять вагонов сошли с рельсов.

17 июля, 17:23

Причиной столкновения поездов в Приамурье мог стать сердечный приступ у машиниста. Видео © LIFE

Лобовое столкновение двух поездов на путях необщего пользования в Амурской области могло случиться из-за сердечного приступа у одного из машинистов. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе компании "Эльгауголь".

"Предварительно, причиной аварии стал сердечный приступ у машиниста. Идёт работа по устранению последствий аварии, с рельсов сошли девять вагонов", — говорится в сообщении компании.

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Напомним, что два грузовых поезда столкнулись на путях необщего пользования утром 17 июля. В результате удара локомотивы и вагоны сошли с рельсов и опрокинулись. Впоследствии начался пожар. По данным Лайфа, два члена локомотивной бригады погибли на месте, ещё двое пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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