В офисе Зеленского назвали примерные даты встречи с Байденом
Также приводится объяснение, с чем был связан перенос переговоров на более поздний срок.
Коллаж © LIFE. Фото © Sean Gallup / Getty Images, © Chip Somodevilla / Getty Images
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Соединённых Штатов Джо Байдена может состояться уже в ближайшие несколько недель. Об этом заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.
"Встреча планируется на последние дни июля – первые дни августа, примерно в этом диапазоне", — приводит его слова издание "Суспільне".
Никифоров также опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что встреча якобы была на грани отмены из-за смены руководства "Нафтогаза". По словам пресс-секретаря, перенос украинско-американского саммита связан лишь с логистическими и протокольными нюансами.
Ранее Лайф рассказывал, что запланированная на 12 июля встреча президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Берлине, во время которой стороны планировали обсудить ситуацию в Донбассе, была отменена без объяснения причин.
Комментариев: 0