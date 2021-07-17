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В офисе Зеленского назвали примерные даты встречи с Байденом

Также приводится объяснение, с чем был связан перенос переговоров на более поздний срок.

17 июля, 17:01
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Sean Gallup / Getty Images, © Chip Somodevilla / Getty Images</p>

Коллаж © LIFE. Фото © Sean Gallup / Getty Images, © Chip Somodevilla / Getty Images

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Соединённых Штатов Джо Байдена может состояться уже в ближайшие несколько недель. Об этом заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

"Встреча планируется на последние дни июля – первые дни августа, примерно в этом диапазоне", — приводит его слова издание "Суспільне".

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Никифоров также опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что встреча якобы была на грани отмены из-за смены руководства "Нафтогаза". По словам пресс-секретаря, перенос украинско-американского саммита связан лишь с логистическими и протокольными нюансами.

Ранее Лайф рассказывал, что запланированная на 12 июля встреча президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Берлине, во время которой стороны планировали обсудить ситуацию в Донбассе, была отменена без объяснения причин.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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