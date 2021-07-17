В офисе Зеленского назвали примерные даты встречи с Байденом

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Соединённых Штатов Джо Байдена может состояться уже в ближайшие несколько недель. Об этом заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

"Встреча планируется на последние дни июля – первые дни августа, примерно в этом диапазоне", — приводит его слова издание "Суспільне".

Никифоров также опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что встреча якобы была на грани отмены из-за смены руководства "Нафтогаза". По словам пресс-секретаря, перенос украинско-американского саммита связан лишь с логистическими и протокольными нюансами.