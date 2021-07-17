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Британия планирует тайную миссию против России и Китая

Предполагается, что четыре тысячи человек будут помогать особым подразделениям в борьбе с терроризмом и наёмниками по всему миру.

17 июля, 16:50
<p>Фото © <a href="https://twitter.com/DeptofDefense/status/1415793371306672131/photo/4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Department of Defense</a></p>

Фото © Department of Defense

Британия направит свои спецподразделения на тайную миссию против России и Китая. Об этом сообщила газета Times со ссылкой на бригадира Марка Тоттена. Отмечается, что к работе над операцией могут подключить британскую разведслужбу МИ6, которая будет следить за военными и разведывательными подразделениями стран.

Тоттен заявил, что возглавит будущие силы спецназначения британской морской пехоты, которые будут помогать особым подразделениям в борьбе с терроризмом и наёмниками по всему миру. По его словам, в эту группу войдёт четыре тысячи человек. Также бригадир рассказал, что будут созданы специальные воздушная и лодочная службы для проведения более опасных операций по противостоянию другим странам.

По мнению Тоттена, для выполнения более сложных и комплексных заданий против России и КНР спецподразделениям понадобятся знания и опыт настоящих специалистов.

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Источники газеты предполагают, что спецподразделения могут также начать подготовку военно-морских сил стран у Южно-Китайского моря для защиты от Китая.

Ранее болгарский генерал заявил о подготовке НАТО к войне с Россией. Он подчеркнул, что сейчас ситуация в Чёрном море очень похожа на обстановку в 1939–1941 годах, когда СССР и Германия имели общую границу.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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