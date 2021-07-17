Британия планирует тайную миссию против России и Китая

Британия направит свои спецподразделения на тайную миссию против России и Китая. Об этом сообщила газета Times со ссылкой на бригадира Марка Тоттена. Отмечается, что к работе над операцией могут подключить британскую разведслужбу МИ6, которая будет следить за военными и разведывательными подразделениями стран.

Тоттен заявил, что возглавит будущие силы спецназначения британской морской пехоты, которые будут помогать особым подразделениям в борьбе с терроризмом и наёмниками по всему миру. По его словам, в эту группу войдёт четыре тысячи человек. Также бригадир рассказал, что будут созданы специальные воздушная и лодочная службы для проведения более опасных операций по противостоянию другим странам.

По мнению Тоттена, для выполнения более сложных и комплексных заданий против России и КНР спецподразделениям понадобятся знания и опыт настоящих специалистов.

Источники газеты предполагают, что спецподразделения могут также начать подготовку военно-морских сил стран у Южно-Китайского моря для защиты от Китая.