В Южноуральске велосипедист случайно нашёл на обочине спящего мальчика

В Южноуральске велосипедист возвращался с работы и случайно нашёл на обочине дороги маленького мальчика. Ребёнок прилёг на игрушечную машинку прямо у трассы и уснул. При этом вокруг не было ни одной машины или человека.

Мужчина разбудил малыша и проводил до дома, где и обнаружил родных мальчика. Однако радости от возвращения сына они не испытали. Вместо благодарности спаситель услышал лишь ругань и хамство. Прокуратура города начала проверку на предмет соблюдения прав несовершеннолетних. Отмечается, что при наличии оснований будет решаться вопрос об ограничении матери в родительских правах. По данным ведомства, семья найденного мальчика стоит на учёте в Управлении социальной защиты населения, кроме того, "потеря" ребёнка происходит уже не впервые, сообщает телеграм-канал "Челябинск № 1".