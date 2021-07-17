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Метеоролог рассказал, когда в столичном регионе спадёт жара

В ближайшие недели ожидаются кратковременные осадки, а их интенсивность будет только усиливаться.

17 июля, 17:57
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд поделился подробностями о погодных изменениях в Москве и Подмосковье в ближайшие месяцы. По его словам, жара сохранится ещё в ближайшие несколько дней, а затем придёт похолодание.

"Это будет последнее яркое событие разрушающегося антициклона", — приводит его слова телеканал "360".

Вильфанд заметил, что в ближайшие недели в Москве и области ожидаются кратковременные осадки и их интенсивность будет только усиливаться. Ситуация изменится уже с 19 июля, когда на смену блокирующему антициклону придёт период похолодания и воздушные массы, идущие с запада на восток, достигнут центра европейской части России. Метеоролог заметил, что дожди станут уже не кратковременными, а постоянными и повсеместными.

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"В выходные возможны грозы с порывами ветра 15–20 метров в секунду, но в понедельник температура будет ещё достаточно высокая. Во вторник погода будет примерно такой же, а со среды станет значительно холоднее", — добавил эксперт.

Ранее МЧС предупредило жителей о надвигающихся на Москву грозах и сильном ветре, а спасатели рассказали, как избежать опасности в плохую погоду. Также из-за рекордной жары синоптики назвали июль 2021 года самым засушливым за последние 55 лет.

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Адское пекло: Вильфанд рассказал, что жара в России будет сильнее с каждым годом

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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