Метеоролог рассказал, когда в столичном регионе спадёт жара

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд поделился подробностями о погодных изменениях в Москве и Подмосковье в ближайшие месяцы. По его словам, жара сохранится ещё в ближайшие несколько дней, а затем придёт похолодание.

"Это будет последнее яркое событие разрушающегося антициклона", — приводит его слова телеканал "360".

Вильфанд заметил, что в ближайшие недели в Москве и области ожидаются кратковременные осадки и их интенсивность будет только усиливаться. Ситуация изменится уже с 19 июля, когда на смену блокирующему антициклону придёт период похолодания и воздушные массы, идущие с запада на восток, достигнут центра европейской части России. Метеоролог заметил, что дожди станут уже не кратковременными, а постоянными и повсеместными.

"В выходные возможны грозы с порывами ветра 15–20 метров в секунду, но в понедельник температура будет ещё достаточно высокая. Во вторник погода будет примерно такой же, а со среды станет значительно холоднее", — добавил эксперт.