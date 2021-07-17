Учёный предрёк человечеству сильный климатический кризис
По мнению Дэвида Кинга, в будущем экстремальные погодные явления станут более частыми.
Фото © Pexels
Последствия того погодного кризиса, с которым человеку уже приходится сталкиваться, со временем будут только ухудшаться. Такое мнение высказал председатель Консультативной группы по климатическим кризисам (CCAG) Дэвид Кинг.
"Мы ещё увидим, что эти экстремальные погодные явления станут более частыми", — приводит его слова AP.
Учёный заметил, что наводнение в Германии и близлежащих странах является явным признаком того, что процесс, ведущий человечество к непредсказуемым климатическим условиям, уже начался.
Напомним, последние дни Европа страдает от мощных ливней. Так, в западной части Германии они начались ещё 14 июля, из-за наводнения страна объявила режим военной катастрофы. Около 1,3 тысячи человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, по последним данным, погибло более 140 граждан. От наводнений страдает и Бельгия, где к данному моменту погибло 24 жителя, но них число может увеличиться.
Комментариев: 0