Учёный предрёк человечеству сильный климатический кризис

Последствия того погодного кризиса, с которым человеку уже приходится сталкиваться, со временем будут только ухудшаться. Такое мнение высказал председатель Консультативной группы по климатическим кризисам (CCAG) Дэвид Кинг.

"Мы ещё увидим, что эти экстремальные погодные явления станут более частыми", — приводит его слова AP.