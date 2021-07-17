Суд арестовал подозреваемого в резне в автобусе под Ростовом
Он пробудет под стражей минимум до 14 сентября. Также установлена законность произведённого неотложного обыска в доме мужчины.
Скриншот видео © СУ СК РФ по Ростовской области
Азовский городской суд Ростовской области арестовал Семёна Нама, который подозревается в нападении на пассажиров автобуса. Об этом журналистам сообщил представитель Объединённой пресс-службы судов региона.
Он пробудет под стражей до 14 сентября 2021 года. Также в зале суда было вынесено постановление о законности произведённого неотложного обыска в доме Нама.
Напомним, нападение произошло во время автобусного рейса Азов – Стефанидинодар. Подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Причём по всем приговорам суд назначал мужчине принудительное лечение в психиатрической клинике.
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