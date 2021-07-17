НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Суд арестовал подозреваемого в резне в автобусе под Ростовом

Он пробудет под стражей минимум до 14 сентября. Также установлена законность произведённого неотложного обыска в доме мужчины.

17 июля, 18:06
<p>Скриншот видео © СУ СК РФ по Ростовской области</p>

Скриншот видео © СУ СК РФ по Ростовской области

Азовский городской суд Ростовской области арестовал Семёна Нама, который подозревается в нападении на пассажиров автобуса. Об этом журналистам сообщил представитель Объединённой пресс-службы судов региона.

Он пробудет под стражей до 14 сентября 2021 года. Также в зале суда было вынесено постановление о законности произведённого неотложного обыска в доме Нама.

Лайф узнал имена погибшей и пострадавших в резне в автобусе под Ростовом

Лайф узнал имена погибшей и пострадавших в резне в автобусе под Ростовом

Напомним, нападение произошло во время автобусного рейса Азов – Стефанидинодар. Подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Причём по всем приговорам суд назначал мужчине принудительное лечение в психиатрической клинике.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1