Суд арестовал подозреваемого в резне в автобусе под Ростовом

Азовский городской суд Ростовской области арестовал Семёна Нама, который подозревается в нападении на пассажиров автобуса. Об этом журналистам сообщил представитель Объединённой пресс-службы судов региона.

Он пробудет под стражей до 14 сентября 2021 года. Также в зале суда было вынесено постановление о законности произведённого неотложного обыска в доме Нама.