Скончался второй малыш, сбитый студенткой на "мазде" в Москве
Ребёнку было три года. Сегодня суд отправил девушку под домашний арест.
Кадр из видео © Соцсети
В больнице скончался второй ребёнок, которого сбила 18-летняя студентка на улице Авиаторов в Москве. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.
"Второй малыш, попавший в ДТП на улице Авиаторов, скончался в больнице", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Там добавили, что ребёнку было три года.
Напомним, ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов. Легковой автомобиль сбил троих детей на пешеходном переходе, один из которых впоследствии скончался. Также среди пострадавших — маленькая девочка в коляске. Сегодня Никулинский суд Москвы отправил студентку Валерию Башкирову под домашний арест на два месяца.
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