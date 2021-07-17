Скончался второй малыш, сбитый студенткой на "мазде" в Москве

В больнице скончался второй ребёнок, которого сбила 18-летняя студентка на улице Авиаторов в Москве. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"Второй малыш, попавший в ДТП на улице Авиаторов, скончался в больнице", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.