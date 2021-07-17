Появились кадры допроса командира Ан-28 из больничной палаты
Правоохранителям он рассказал, как на место крушения прилетел спасательный вертолёт.
Кадры из больницы с допросом пилота Ан-28. Видео © Телеканал "Звезда"
Опубликовано видео допроса командира совершившего жёсткую посадку в Томской области Ан-28 Анатолия Прыткова, который в результате происшествия сломал ногу. Вследствие этого правоохранителям пришлось узнавать подробности случившегося события прямо из больничной палаты, сообщает телеканал "Звезда".
Прытков рассказал, как спасательный вертолёт обнаружил место крушения Ан-28 и приземлился на найденную "площадочку".
"Сели, не выключая двигателей, спустились спасатели, всех опросили, я сказал, что никто в медицинской помощи не нуждается", — объяснил командир.
Ранее главный внештатный травматолог Томской области Станислав Шагиахметов рассказал, что у пилота диагностирована травма нижних конечностей, однако он не унывает, настроение у него хорошее. Операция была запланирована на сегодняшний день.
Напомним, пассажирский Ан-28 перестал выходить на связь во время рейса по маршруту Кедровый – Томск. Вскоре выдвинувшиеся в район поисков спасатели обнаружили место жёсткой посадки самолёта. Лайф публиковал фотографии с места инцидента. Всего на борту находилось 18 человек, в том числе четыре члена экипажа. Все они живы и практически не пострадали, командир воздушного судна получил перелом ноги.
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