НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Появились кадры допроса командира Ан-28 из больничной палаты

Правоохранителям он рассказал, как на место крушения прилетел спасательный вертолёт.

17 июля, 18:48

Кадры из больницы с допросом пилота Ан-28. Видео © Телеканал "Звезда"

Опубликовано видео допроса командира совершившего жёсткую посадку в Томской области Ан-28 Анатолия Прыткова, который в результате происшествия сломал ногу. Вследствие этого правоохранителям пришлось узнавать подробности случившегося события прямо из больничной палаты, сообщает телеканал "Звезда".

Прытков рассказал, как спасательный вертолёт обнаружил место крушения Ан-28 и приземлился на найденную "площадочку".

"Сели, не выключая двигателей, спустились спасатели, всех опросили, я сказал, что никто в медицинской помощи не нуждается", — объяснил командир.

Сертификат лётной годности жёстко севшего под Томском Ан-28 истекал в следующем году

Сертификат лётной годности жёстко севшего под Томском Ан-28 истекал в следующем году

Ранее главный внештатный травматолог Томской области Станислав Шагиахметов рассказал, что у пилота диагностирована травма нижних конечностей, однако он не унывает, настроение у него хорошее. Операция была запланирована на сегодняшний день.

Напомним, пассажирский Ан-28 перестал выходить на связь во время рейса по маршруту Кедровый – Томск. Вскоре выдвинувшиеся в район поисков спасатели обнаружили место жёсткой посадки самолёта. Лайф публиковал фотографии с места инцидента. Всего на борту находилось 18 человек, в том числе четыре члена экипажа. Все они живы и практически не пострадали, командир воздушного судна получил перелом ноги.

Пассажир Ан-28 вызвал жуткую истерику у своей девушки, попрощавшись с ней перед падением

Пассажир Ан-28 вызвал жуткую истерику у своей девушки, попрощавшись с ней перед падением

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Пилот самодельного самолёта рухнул в реку и попытался сбежать после спасения

сегодня в 17:54

Пассажир Ан-28 вызвал жуткую истерику у своей девушки, попрощавшись с ней перед падением

сегодня в 13:37

В ряде районов Новой Зеландии объявили режим ЧП из-за сильнейших в истории наводнений

сегодня в 20:04

"Кто такая — до сих пор не знаю": Водонаева раскрыла подписчикам своё настоящее имя

сегодня в 20:00

Лайф узнал о состоянии третьего ребёнка, сбитого студенткой на "мазде" в Москве

сегодня в 19:57

Новости партнеров

Layer 1