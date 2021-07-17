Появились кадры допроса командира Ан-28 из больничной палаты

Кадры из больницы с допросом пилота Ан-28. Видео © Телеканал "Звезда"

Опубликовано видео допроса командира совершившего жёсткую посадку в Томской области Ан-28 Анатолия Прыткова, который в результате происшествия сломал ногу. Вследствие этого правоохранителям пришлось узнавать подробности случившегося события прямо из больничной палаты, сообщает телеканал "Звезда".

Прытков рассказал, как спасательный вертолёт обнаружил место крушения Ан-28 и приземлился на найденную "площадочку".

"Сели, не выключая двигателей, спустились спасатели, всех опросили, я сказал, что никто в медицинской помощи не нуждается", — объяснил командир.