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В Казахстане рабочие на тракторе уронили памятник Виктору Цою

Скульптура была установлена в Алма-Ате в честь 30-летия со дня выхода фильма "Игла".

17 июля, 19:18
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Сотрудник коммунальной службы на тракторе снёс памятник известному певцу Виктору Цою. Он неправильно рассчитал расстояние до монумента, который в результате удара упал.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что бронзовая фигура исполнителя находится на земле. Рабочие быстро исправили оплошность и вернули памятник на место, однако один из очевидцев всё же вызвал полицию. Правоохранители огородили Цоя красной лентой, сообщает "Подъём".

  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети
  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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