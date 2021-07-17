В Казахстане рабочие на тракторе уронили памятник Виктору Цою

Сотрудник коммунальной службы на тракторе снёс памятник известному певцу Виктору Цою. Он неправильно рассчитал расстояние до монумента, который в результате удара упал.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что бронзовая фигура исполнителя находится на земле. Рабочие быстро исправили оплошность и вернули памятник на место, однако один из очевидцев всё же вызвал полицию. Правоохранители огородили Цоя красной лентой, сообщает "Подъём".



