В Казахстане рабочие на тракторе уронили памятник Виктору Цою
Скульптура была установлена в Алма-Ате в честь 30-летия со дня выхода фильма "Игла".
Фото © Соцсети
Сотрудник коммунальной службы на тракторе снёс памятник известному певцу Виктору Цою. Он неправильно рассчитал расстояние до монумента, который в результате удара упал.
На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что бронзовая фигура исполнителя находится на земле. Рабочие быстро исправили оплошность и вернули памятник на место, однако один из очевидцев всё же вызвал полицию. Правоохранители огородили Цоя красной лентой, сообщает "Подъём".
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