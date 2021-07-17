Зрителям удалось заснять данный инцидент. На кадрах видно, что во время шоу медведь внезапно набросился на дрессировщицу, после чего вцепился ей в ногу и повалил на землю. К счастью, коллеги мгновенно пришли на помощь коллеге и оттащили косолапого. После этого хищник хотел накинуться на другого дрессировщика, однако его остановили. Чуть позже зверь вновь попытался напасть на ту самую дрессировщицу, однако и в этот раз его удалось утихомирить. После этого выступление продолжилось.