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Вцепился в ногу и повалил: В Кузбассе медведь трижды атаковал дрессировщиков во время циркового шоу

В результате косолапого всё же удалось успокоить, после чего выступление продолжилось.

17 июля, 20:08

В Кемеровской области медведь трижды напал на дрессировщиков во время циркового шоу. Видео © Instagram / _anna_sedneva_

В Кемеровской области медведь трижды напал на дрессировщиков во время циркового представления. Всё произошло в городе Березовском, куда приехал цирк шапито "Арлекин".

Зрителям удалось заснять данный инцидент. На кадрах видно, что во время шоу медведь внезапно набросился на дрессировщицу, после чего вцепился ей в ногу и повалил на землю. К счастью, коллеги мгновенно пришли на помощь коллеге и оттащили косолапого. После этого хищник хотел накинуться на другого дрессировщика, однако его остановили. Чуть позже зверь вновь попытался напасть на ту самую дрессировщицу, однако и в этот раз его удалось утихомирить. После этого выступление продолжилось.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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