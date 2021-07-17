"Кто такая — до сих пор не знаю": Водонаева раскрыла подписчикам своё настоящее имя
Она также поведала, что в её дипломе была только одна четвёрка, которую звезда "для красоты" исправила на пять, пересдав экзамен.
Фото © Instagram / alenavodonaeva
Водонаева раскрыла подписчикам своё настоящее имя. Видео © Instagram / alenavodonaeva
Телеведущая Алёна Водонаева опубликовала в "Инстаграме" серию фотографий и видео с дипломом о профессиональной переподготовке, которую она получила на факультета журналистики МГУ и раскрыла подписчикам своё настоящее имя, передаёт портал "Дни.ру".
Звезда рассказала, как важен был для неё этот шаг, и что в её дипломе была только одна четвёрка, которую она "для красоты" исправила на пять, пересдав экзамен. Водонаева получила квалификацию в сфере "Современная журналистика и блогинг". Однако всех заинтересовал другой факт, в документе в графе "имя" телеведущей написано Елена. Поклонники искренне удивились и потребовали от девушки объяснений. Звезда поделилась с читателями историей о том, как при оформлении в ЗАГСе свидетельства о рождении, её маме и папе не разрешили записать девочку как "Алёна".
"Но меня как называли Алёной с рождения, так и называют. Родители, родственники, друзья, в школах, в университетах. Кто такая Елена – я до сих пор не знаю", — рассказала Водонаева.
Ранее Лайф сообщал, что Алёна Водонаева начала посещать лекции и семинары на журфаке МГУ в сентябре 2020 года. Высшее образование она получила в Тюменском государственном университете в 2005 году.
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