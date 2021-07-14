НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Экс-звезду "Дома-2" сняли на прогулке, и в этой сутулой девушке совсем не узнать королеву Instagram

Покорительницам "Инстаграма" хочется выглядеть безупречно у себя на странице, однако фото из реальной жизни зачастую сильно отличается от картинки в соцсетях.

14 июля, 10:56

Фото © Instagram / evgeniyafeofilaktova / nastya_msk_photo

Евгения Феофилактова тоже старается радовать два миллиона своих подписчиков в "Инстаграме" эффектными кадрами. 35-летняя экс-звезда "Дома-2" демонстрирует стройную фигуру без целлюлита и растяжек и идеальную кожу. Однако в Сети появились кадры, на которых формы у девушки более пышные.

Фото © Instagram / evgeniyafeofilaktova / nastya_msk_photo, Telegram / Yobajur

Фото © Instagram / evgeniyafeofilaktova / nastya_msk_photo, Telegram / Yobajur

Евгению сняли на прогулке с сыном, пишет телеграм-канал Yobajur. Бывшая звезда телестройки надела короткий топ, который обнажал складочки на животе, и мини-шорты, открывавшие ноги. На фото у ссутулившейся инста-дивы не только объёмы казались больше, но и изменился овал лица и тон кожи.

Фото © Instagram / evgeniyafeofilaktova, Telegram / Yobajur

Фото © Instagram / evgeniyafeofilaktova, Telegram / Yobajur

Девушка и сама поделилась фото в той же одежде — она наслаждалась едой в ресторане. Однако кадр, судя по всему, был отредактирован. Впрочем, Евгения и не скрывает, что хочет сбросить вес, но не сейчас. "Да уж 🍽… Ладно, худеть будем осенью. 😂 Жизнь одна. "Лучше плавать по волнам, чем биться о скалы"))) Какие ещё утешительные пословицы на этот счёт знаете? 🤭🤣 Давайте успокоим друг друга и продолжим спокойно, вкусно есть))) В конце концов, главное — счастливые😜😂", — с юмором отметила она.

Фото © Instagram / evgeniyafeofilaktova / my_imagen

Фото © Instagram / evgeniyafeofilaktova / my_imagen

Некоторые подписчики поддержали блогершу, написав, что даже без ретуши она выглядит приятно. А другие отметили, что инста-красавицам уже давно нельзя доверять.

Сходила как-то в модный клуб и увидела этих всех инста-див без фотошопа... Их стрёмные лица и целлюлитные фото 🤦🏼‍♀️

✨Lucky Star✨

Узнаю Женьку из "Дома-2"))) Она вечно там так ходила

anqelichka

Так почти 99% инста-красоток так выглядят!!! "Нарисуют" себя с помощью программ/фильтров и всё...

•Светлана•

Евгения Феофилактова родилась в Кирове, но высшее образование получала в Санкт-Петербурге. В 2009 году девушка пришла на "Дом-2", где нашла будущего мужа — Антона Гусева, которому родила сына. Однако в 2016-м супруги сообщили о разводе, заявив, что их чувства давно угасли.

Фанаты увидели, какой была Инстасамка до пластики, и у них на глаза навернулись слёзы

Фанаты увидели, какой была Инстасамка до пластики, и у них на глаза навернулись слёзы

Не горит и не тонет: Скандалы из биографии Ольги Бузовой, которые сделали её сильнее

Не горит и не тонет: Скандалы из биографии Ольги Бузовой, которые сделали её сильнее

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Самую красивую женщину в мире" сняли с новым парнем, который поедал глазами её полуголое тело

сегодня в 08:17

"Это не смешно!": Дава признался на лобном месте, как тяжело было встречаться с алкоголичкой

12 июля, 10:27

На камеру попало, как Джиган во время тренировки по боксу отправил годовалого сына в нокдаун

сегодня в 09:56

"Стыдно за таких футболистов": Игроков сборной Украины осудили за фото с Бастой

сегодня в 11:25

Говорить о вакцинации подростков от ковида пока преждевременно, заявила Кузнецова

сегодня в 11:18

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1