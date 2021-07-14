Экс-звезду "Дома-2" сняли на прогулке, и в этой сутулой девушке совсем не узнать королеву Instagram

Покорительницам "Инстаграма" хочется выглядеть безупречно у себя на странице, однако фото из реальной жизни зачастую сильно отличается от картинки в соцсетях.