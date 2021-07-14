Экс-звезду "Дома-2" сняли на прогулке, и в этой сутулой девушке совсем не узнать королеву Instagram
Покорительницам "Инстаграма" хочется выглядеть безупречно у себя на странице, однако фото из реальной жизни зачастую сильно отличается от картинки в соцсетях.
Фото © Instagram / evgeniyafeofilaktova / nastya_msk_photo
Евгения Феофилактова тоже старается радовать два миллиона своих подписчиков в "Инстаграме" эффектными кадрами. 35-летняя экс-звезда "Дома-2" демонстрирует стройную фигуру без целлюлита и растяжек и идеальную кожу. Однако в Сети появились кадры, на которых формы у девушки более пышные.
Фото © Instagram / evgeniyafeofilaktova / nastya_msk_photo, Telegram / Yobajur
Евгению сняли на прогулке с сыном, пишет телеграм-канал Yobajur. Бывшая звезда телестройки надела короткий топ, который обнажал складочки на животе, и мини-шорты, открывавшие ноги. На фото у ссутулившейся инста-дивы не только объёмы казались больше, но и изменился овал лица и тон кожи.
Фото © Instagram / evgeniyafeofilaktova, Telegram / Yobajur
Девушка и сама поделилась фото в той же одежде — она наслаждалась едой в ресторане. Однако кадр, судя по всему, был отредактирован. Впрочем, Евгения и не скрывает, что хочет сбросить вес, но не сейчас. "Да уж 🍽… Ладно, худеть будем осенью. 😂 Жизнь одна. "Лучше плавать по волнам, чем биться о скалы"))) Какие ещё утешительные пословицы на этот счёт знаете? 🤭🤣 Давайте успокоим друг друга и продолжим спокойно, вкусно есть))) В конце концов, главное — счастливые😜😂", — с юмором отметила она.
Фото © Instagram / evgeniyafeofilaktova / my_imagen
Некоторые подписчики поддержали блогершу, написав, что даже без ретуши она выглядит приятно. А другие отметили, что инста-красавицам уже давно нельзя доверять.
Сходила как-то в модный клуб и увидела этих всех инста-див без фотошопа... Их стрёмные лица и целлюлитные фото 🤦🏼♀️
Узнаю Женьку из "Дома-2"))) Она вечно там так ходила
Так почти 99% инста-красоток так выглядят!!! "Нарисуют" себя с помощью программ/фильтров и всё...
Евгения Феофилактова родилась в Кирове, но высшее образование получала в Санкт-Петербурге. В 2009 году девушка пришла на "Дом-2", где нашла будущего мужа — Антона Гусева, которому родила сына. Однако в 2016-м супруги сообщили о разводе, заявив, что их чувства давно угасли.
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