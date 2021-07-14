На камеру попало, как Джиган во время тренировки по боксу отправил годовалого сына в нокдаун

В очередной раз неофициальная премия "Отец года" уходит 35-летнему рэперу Джигану, который случайно отправил в полёт своего годовалого сына. Семья музыканта и блогерши после отдыха в Турции вернулась домой, откуда регулярно выкладывает фото и видео. В одном из роликов, которыми Джиган поделился в сториз, он показывал свою тренировку с боксёрской грушей.

Видео © Instagram / iamgeegun

Рэпер отрабатывал на ней удары, когда годовалый Давид заинтересовался происходящим. И ничего удивительного, ведь, несмотря на нежный возраст, мальчик уже начинает выбирать себе увлечения — судя по инстаграмам его родителей. Малышу выдали свои перчатки, и тот подошёл слишком близко, спрятавшись за грушей. Поэтому Джиган его не увидел и, ударив снаряд, случайно отправил сына в нокдаун.

Фото © Instagram / iamgeegun

Карапуз упал на траву и заплакал, а папа года заулыбался и сказал: "Вставай!" Правда, сын не послушался — и рэпер пошёл сам поднимать малыша. "Когда хотел побоксировать с папой", — подписала ролик Оксана Самойлова, добавив, что "ни один Давидик не пострадал". Несмотря на возмущение многих телеграм-каналов, посвящённых жизни звёзд, пользователи Сети поддержали известных родителей.

Фото © Instagram / iamgeegun

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