На камеру попало, как Джиган во время тренировки по боксу отправил годовалого сына в нокдаун
Как заверила подписчиков его жена — блогерша Оксана Самойлова, при съёмке видео ни один малыш не пострадал.
В очередной раз неофициальная премия "Отец года" уходит 35-летнему рэперу Джигану, который случайно отправил в полёт своего годовалого сына. Семья музыканта и блогерши после отдыха в Турции вернулась домой, откуда регулярно выкладывает фото и видео. В одном из роликов, которыми Джиган поделился в сториз, он показывал свою тренировку с боксёрской грушей.
Видео © Instagram / iamgeegun
Рэпер отрабатывал на ней удары, когда годовалый Давид заинтересовался происходящим. И ничего удивительного, ведь, несмотря на нежный возраст, мальчик уже начинает выбирать себе увлечения — судя по инстаграмам его родителей. Малышу выдали свои перчатки, и тот подошёл слишком близко, спрятавшись за грушей. Поэтому Джиган его не увидел и, ударив снаряд, случайно отправил сына в нокдаун.
Карапуз упал на траву и заплакал, а папа года заулыбался и сказал: "Вставай!" Правда, сын не послушался — и рэпер пошёл сам поднимать малыша. "Когда хотел побоксировать с папой", — подписала ролик Оксана Самойлова, добавив, что "ни один Давидик не пострадал". Несмотря на возмущение многих телеграм-каналов, посвящённых жизни звёзд, пользователи Сети поддержали известных родителей.
О боже, ребёнок упал (несильно), всё, катастрофа! Где органы опеки? Где "яжмамки"?
Он просто от неожиданности упал. Дети падают по 10 раз за сутки. Что вы как "яжмамки"
Так груша до него почти не дотронулась… Он просто больше от испуга упал
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