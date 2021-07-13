Оксана Акиньшина случайно показала свою голую грудь, не заметив, как та попала на фото с дочкой
Актриса сразу удалила неудачное фото, однако телеграм-каналы, посвящённые жизни звёзд, уже всё успели сохранить.
Известная 34-летняя актриса Оксана Акиньшина нечасто радует поклонников откровенными фото, поэтому каждый раз для них становится настоящим праздником. Молодая мама устроила себе отдых вместе со своими детьми, которых у актрисы трое — сын от брака с бизнесменом Дмитрием Литвиновым и сын с дочерью от кинопродюсера Арчила Геловани.
Фото © Telegram / НеМалахов
Актриса поделилась в сториз общим снимком с ребёнком, где они дурачились дома на диване. На обоих было минимально одежды, и на Акиньшиной — уж точно, потому что зоркие фанаты тут же заметили голую грудь звезды. Артистка сразу удалила фото, однако телеграм-канал, посвящённый жизни звёзд, уже всё сохранил и опубликовал.
Оксана редко выкладывает фото в "Инстаграм", держа фанатов на сухом пайке, однако её всё же можно заметить в объективе журналистов или папарацци. В последний раз её поймали во время совместной прогулки с Данилой Козловским, с которым актрисе уже долгое время приписывают роман. Парочка возвращалась из бара после премьеры проекта "Чернобыль", веселилась и целовалась, несмотря на окружающих.
В другой раз ошарашенный фанат застал их во время свидания на летней веранде кафе и успел снять на видео. Насколько известно, Оксана всё ещё состоит в браке с кинопродюсером, хотя в 2018 году супруги хотели развестись, однако в итоге остались вместе.
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