Фанаты увидели, какой была Инстасамка до пластики, и у них на глаза навернулись слёзы
В погоне за лайками и подписчиками звёзды соцсетей способны на многое, даже измениться до неузнаваемости. Однако не все поклонники рады таким переменам в жизни кумиров.
Фото © Instagram / instasamka
21-летняя блогерша и рэперша Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, решила немного поностальгировать и выложила в "Телеграм" свои старые фото. Тогда девушка была ещё невинным ребёнком, не погрязшим в скандалах и не познавшим вкус славы.
Однако Дарья изменилась не только внутренне, но и внешне. Худая изящная девочка с наивным взглядом превратилась в нарочито сексуальную эпатажную блогершу — любительницу пластики. Интернет-звезда увеличила грудь, ягодицы и даже и без того пухлые губы.
Однако поклонники таким трансформациям рэперши оказались не очень рады, о чём сообщили в комментариях. Пользователи отметили, что раньше девушка действительно была красивой.
Фото © Instagram / _instasamka_fan_118, Telegram / instasamka
Ну норм же... Раньше было лучше
Это было лучшее время
Была такая классная, а сейчас…..
Не похожа совсем, будто другой человек
Дарья Зотеева родилась в Тобольске, но потом вместе с семьёй переехала в Москву. Сначала девушка публиковала в "Инстаграме" свои фото и рассказывала о жизни, но быстро поняла, что это не приведёт её к славе. Она сменила образ, стала злоупотреблять обсценной лексикой, вызывающе себя вести и участвовать в многочисленных скандалах, что принесло свои плоды. Сейчас на Инстасамку подписано 4,5 млн человек. Однако одна из последних выходок блогерши, когда она унизила и обматерила своих визажисток из-за опоздания, подверглась резкому осуждению.
Пушкарёва из "Не родись красивой" пришла на шоу, и фанаты не верят, что человек может так измениться
WOW-girls
Молодой муж снял, как 48-летняя Хайди Клум загорает абсолютно голой, не подозревая о камере
сегодня в 06:57
Ивлеева нашла замену всему мужскому полу, устроив обнажённую фотосессию в объятиях подруги
вчера в 14:40
"Самая красивая женщина в мире" вышла на красную дорожку с голой грудью, на которую больно смотреть
вчера в 11:48
Комментариев: 0