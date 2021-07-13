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Фанаты увидели, какой была Инстасамка до пластики, и у них на глаза навернулись слёзы

В погоне за лайками и подписчиками звёзды соцсетей способны на многое, даже измениться до неузнаваемости. Однако не все поклонники рады таким переменам в жизни кумиров.

13 июля, 11:40

Фото © Instagram / instasamka

21-летняя блогерша и рэперша Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, решила немного поностальгировать и выложила в "Телеграм" свои старые фото. Тогда девушка была ещё невинным ребёнком, не погрязшим в скандалах и не познавшим вкус славы.

Фото © Instagram / instasamka, Telegram / instasamka

Фото © Instagram / instasamka, Telegram / instasamka

Однако Дарья изменилась не только внутренне, но и внешне. Худая изящная девочка с наивным взглядом превратилась в нарочито сексуальную эпатажную блогершу — любительницу пластики. Интернет-звезда увеличила грудь, ягодицы и даже и без того пухлые губы.

Фото © Instagram / instasamka, Telegram / instasamka

Фото © Instagram / instasamka, Telegram / instasamka

Однако поклонники таким трансформациям рэперши оказались не очень рады, о чём сообщили в комментариях. Пользователи отметили, что раньше девушка действительно была красивой.

Фото © Instagram / _instasamka_fan_118, Telegram / instasamka

Фото © Instagram / _instasamka_fan_118, Telegram / instasamka

Ну норм же... Раньше было лучше

Olexandra Tomashevych

Это было лучшее время

Яна Милашкинс

Фото © Instagram / instasamka, Telegram / instasamka

Фото © Instagram / instasamka, Telegram / instasamka

Была такая классная, а сейчас…..

Angelica Ann

Не похожа совсем, будто другой человек

Sasai

Дарья Зотеева родилась в Тобольске, но потом вместе с семьёй переехала в Москву. Сначала девушка публиковала в "Инстаграме" свои фото и рассказывала о жизни, но быстро поняла, что это не приведёт её к славе. Она сменила образ, стала злоупотреблять обсценной лексикой, вызывающе себя вести и участвовать в многочисленных скандалах, что принесло свои плоды. Сейчас на Инстасамку подписано 4,5 млн человек. Однако одна из последних выходок блогерши, когда она унизила и обматерила своих визажисток из-за опоздания, подверглась резкому осуждению.

Пушкарёва из "Не родись красивой" пришла на шоу, и фанаты не верят, что человек может так измениться

Пушкарёва из "Не родись красивой" пришла на шоу, и фанаты не верят, что человек может так измениться

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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