Фанаты увидели, какой была Инстасамка до пластики, и у них на глаза навернулись слёзы

В погоне за лайками и подписчиками звёзды соцсетей способны на многое, даже измениться до неузнаваемости. Однако не все поклонники рады таким переменам в жизни кумиров.