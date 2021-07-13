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Власти Италии пообещали тем, кто давно хотел к ним переехать, заплатить 2,5 млн на исполнение мечты

Кажется, жизнь в маленькой итальянской деревушке — рай на Земле. Но, видимо, это не так — последние годы поселения редеют, но правительство не сдаётся и придумывает всё новые способы привлечь жителей.

13 июля, 08:47

Фото © Instagram / gabriele_costa96

Регион на юге Италии Калабрия переживает серьёзный кризис — молодое население перебирается в крупные города, из-за чего и без того маленькие деревушки буквально начинают умирать. Правительство с такой тенденцией мириться не собирается. Вместо этого чиновники придумали систему поощрения. Теперь каждому, кто переедет в деревню с населением меньше двух тысяч человек, предложат безусловный доход — 28 тысяч евро (2,5 млн рублей).

Фото © Instagram / gabriele_costa96

Фото © Instagram / gabriele_costa96

Конечно, не всё так просто. Новый житель должен не просто занять домик и жить на полученные деньги — он будет обязан открыть свой бизнес или же устроиться на работу в действующем деле. Деревушек, подходящих под описание программы субсидирования, очень много. Причём одна красивее другой. Потенциальный итальянский бизнесмен может выбрать поселение с видом хоть на море, хоть на горы или лес.

Мы хотим, чтобы это стало неким экспериментом социальной интеграции. Привлекайте людей к жизни в этом регионе, наслаждайтесь обстановкой, украшайте неиспользуемые городские места. Хилый туризм и дома за 1 евро — не лучший способ вдохнуть жизнь в юг Италии

Джанпьетро Коппола

Мэр одного из городков, участвующих в схеме

Фото © Instagram / gabriele_costa96

Фото © Instagram / gabriele_costa96

На реализацию "схемы активного проживания" выделили лишь 700 тысяч евро, так что далеко не каждый получит все обещанные 28 тысяч. Каждый месяц новому жителю полагается лишь часть от суммы. Стоит отметить, механику поощрения Правительство Калабрии подсмотрело у других южных регионов страны, которые предлагали субсидии и жильё по сниженным ценам в попытке "омолодить" местное население, пишет CNN.

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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