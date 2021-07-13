Власти Италии пообещали тем, кто давно хотел к ним переехать, заплатить 2,5 млн на исполнение мечты

Регион на юге Италии Калабрия переживает серьёзный кризис — молодое население перебирается в крупные города, из-за чего и без того маленькие деревушки буквально начинают умирать. Правительство с такой тенденцией мириться не собирается. Вместо этого чиновники придумали систему поощрения. Теперь каждому, кто переедет в деревню с населением меньше двух тысяч человек, предложат безусловный доход — 28 тысяч евро (2,5 млн рублей).

Фото © Instagram / gabriele_costa96

Конечно, не всё так просто. Новый житель должен не просто занять домик и жить на полученные деньги — он будет обязан открыть свой бизнес или же устроиться на работу в действующем деле. Деревушек, подходящих под описание программы субсидирования, очень много. Причём одна красивее другой. Потенциальный итальянский бизнесмен может выбрать поселение с видом хоть на море, хоть на горы или лес.

Мы хотим, чтобы это стало неким экспериментом социальной интеграции. Привлекайте людей к жизни в этом регионе, наслаждайтесь обстановкой, украшайте неиспользуемые городские места. Хилый туризм и дома за 1 евро — не лучший способ вдохнуть жизнь в юг Италии Джанпьетро Коппола Мэр одного из городков, участвующих в схеме

Фото © Instagram / gabriele_costa96