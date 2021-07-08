Девушка показала, как легко разозлить парня-итальянца, и на его глазах сломала спагетти пополам
Никогда! Слышите? Никогда не ломайте спагетти рядом с итальянцем. Героиня этого материала провернула смертельный номер и чуть не лишилась жизни.
Американка Сара ведёт тикток-профиль вместе с парнем по имени Карло. За несколько лет отношений девушка прекрасно выучила всё то, что она может делать, и то, чего нужно избегать, если не хочет получить от эмоционального итальянца. Но недавно Сара решила, наоборот, нарушить негласное правило не ломать спагетти при варке и записать реакцию её спутника жизни на камеру. Получилось ну очень смешно.
Кто тут сказал... ДРАМА ??? 🤣
— На двоих столько хватит?
— Нет, нужно чуть больше (ломает спагетти)...
— Сара, ты что, сумасшедшая?!
— Что?
— Сара... как мне есть пасту, когда она такая короткая?
— В смысле? Я просто...
— Это теперь не спагетти, любовь моя, ну-ка...
— Но они даже в кастрюлю не влезают...
— Но ты должна понимать — нельзя так просто ломать спагетти...
— Они не влезали в кастрюлю...
— Теперь ты сама лезь в неё, дорогая. Ты сломала макароны. Ты знаешь, что это незаконно в Италии?!
После того как Сара опубликовала запись пранка в профиль, видео тут же стало вирусным. Менее чем за неделю его посмотрели более 63 млн раз! В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Одни советуют парню остыть, а другие — итальянцы.
Расслабься, теперь это лапша
Он принял это близко к сердцу. Я сам принимаю это близко к сердцу...
В колледже моя соседка-итальянка однажды увидела меня за тем же самым и запретила мне готовить
Оказалось, отношение итальянцев к сломанным спагетти весьма однозначное. Нельзя — и всё тут. Причём тут дело не только в каких-то традициях или правилах приличия. По крайней мере, это нельзя из-за того, что так просто будет неудобно есть, пишет News.au
Позвольте мне объяснить это с двух точек зрения: я и итальянка, и повар... Причина, по которой вам не следует ломать макароны, заключается в том, что они должны закручиваться вокруг вашей вилки. Вот как нужно их есть. Вы вращаете прибор, и спагетти должны быть достаточно длинными, чтобы прилипнуть и запутаться так, чтобы не соскальзывать и не позволять соусу капать. <...> Это самый аккуратный способ есть спагетти
WOW-funny
Фанат стал звездой бейсбольного матча, когда камера сняла, как он поймал мяч с дочкой и пивом в руках
вчера в 13:34
Хозяева сняли смешное видео, как кот нагло отобрал детское кресло, чтобы самому поиграть в погремушки
5 июля, 09:05
Девушка проверила, что будет, если не отвечать парню на признания в любви, и его реакция бесподобна
4 июля, 11:00
Комментариев: 0