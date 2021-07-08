Девушка показала, как легко разозлить парня-итальянца, и на его глазах сломала спагетти пополам

— На двоих столько хватит?

— Нет, нужно чуть больше (ломает спагетти)...

— Сара, ты что, сумасшедшая?!

— Что?

— Сара... как мне есть пасту, когда она такая короткая?

— В смысле? Я просто...

— Это теперь не спагетти, любовь моя, ну-ка...

— Но они даже в кастрюлю не влезают...

— Но ты должна понимать — нельзя так просто ломать спагетти...

— Они не влезали в кастрюлю...

— Теперь ты сама лезь в неё, дорогая. Ты сломала макароны. Ты знаешь, что это незаконно в Италии?!