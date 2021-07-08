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Девушка показала, как легко разозлить парня-итальянца, и на его глазах сломала спагетти пополам

Никогда! Слышите? Никогда не ломайте спагетти рядом с итальянцем. Героиня этого материала провернула смертельный номер и чуть не лишилась жизни.

8 июля, 07:32

Кадры из видео © TikTok / carloandsarah

Американка Сара ведёт тикток-профиль вместе с парнем по имени Карло. За несколько лет отношений девушка прекрасно выучила всё то, что она может делать, и то, чего нужно избегать, если не хочет получить от эмоционального итальянца. Но недавно Сара решила, наоборот, нарушить негласное правило не ломать спагетти при варке и записать реакцию её спутника жизни на камеру. Получилось ну очень смешно.

Кто тут сказал... ДРАМА ??? 🤣

carloandsarah

Кадры из видео © TikTok / carloandsarah

— На двоих столько хватит?

— Нет, нужно чуть больше (ломает спагетти)...

— Сара, ты что, сумасшедшая?!

— Что?

— Сара... как мне есть пасту, когда она такая короткая?

— В смысле? Я просто...

— Это теперь не спагетти, любовь моя, ну-ка...

— Но они даже в кастрюлю не влезают...

— Но ты должна понимать — нельзя так просто ломать спагетти...

— Они не влезали в кастрюлю...

— Теперь ты сама лезь в неё, дорогая. Ты сломала макароны. Ты знаешь, что это незаконно в Италии?!

Перевод диалога пары из видео

После того как Сара опубликовала запись пранка в профиль, видео тут же стало вирусным. Менее чем за неделю его посмотрели более 63 млн раз! В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Одни советуют парню остыть, а другие — итальянцы.

Расслабься, теперь это лапша

gianmercado4

Он принял это близко к сердцу. Я сам принимаю это близко к сердцу...

1.vv.y

В колледже моя соседка-итальянка однажды увидела меня за тем же самым и запретила мне готовить

hesiagumbymcmickens

Кадры из видео © TikTok / carloandsarah

Кадры из видео © TikTok / carloandsarah

Оказалось, отношение итальянцев к сломанным спагетти весьма однозначное. Нельзя — и всё тут. Причём тут дело не только в каких-то традициях или правилах приличия. По крайней мере, это нельзя из-за того, что так просто будет неудобно есть, пишет News.au

Позвольте мне объяснить это с двух точек зрения: я и итальянка, и повар... Причина, по которой вам не следует ломать макароны, заключается в том, что они должны закручиваться вокруг вашей вилки. Вот как нужно их есть. Вы вращаете прибор, и спагетти должны быть достаточно длинными, чтобы прилипнуть и запутаться так, чтобы не соскальзывать и не позволять соусу капать. <...> Это самый аккуратный способ есть спагетти

Каролина Гарофани

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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