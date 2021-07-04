Девушка проверила, что будет, если не отвечать парню на признания в любви, и его реакция бесподобна
Блогерша решила посмотреть, как отреагирует её парень, если она не станет отвечать на его "люблю тебя". Пранк пошёл точно по плану, и уже через несколько секунд юноша чуть ли не взрывался от ярости.
Аарон и Пиа из США ведут общий блок в TikTok aaronxpia. На аккаунт подписано больше полумиллиона человек, восхищённых их отношениями. Недавно у парочки вышло новое видео, которое прекрасно объясняет их популярность.
У парочек часто происходит микродиалог. Один говорит: "Я тебя люблю", и ему обязательно должны ответить что-то вроде: "Я тоже". Пиа решила сломать сложившийся сценарий и посмотреть, что из этого выйдет. Зрелище получилось стоящим — нужно видеть своими глазами.
Обычно, уходя из дома, Аарон говорит: "Люблю тебя" — и тут же получает ответ. В этот раз парень, собираясь на улицу, вновь произнёс выученную фразу, но ответа не получил. Поначалу парень подумал, что его не слышат, и просто повторил сказанное. Когда за этим не последовало "я тоже", американец сделал это ещё раз, но уже чуть громче. Ещё раз — крича.
Пиа, уже не в состоянии сдерживать смех, спрашивает: "Почему ты кричишь?" Аарон, который уже понял, что происходит, отвечает: "Ты же знаешь, я могу и громче, правда?"
В пятый, последний, раз, когда Пиа не ответила парню, он закричал так громко, что это больше было похоже на собачий лай. Запись пранка быстро стала вирусной. За несколько дней в аккаунте aaronxpia видео набрало больше полутора миллионов просмотров.
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