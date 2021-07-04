Девушка проверила, что будет, если не отвечать парню на признания в любви, и его реакция бесподобна

Блогерша решила посмотреть, как отреагирует её парень, если она не станет отвечать на его "люблю тебя". Пранк пошёл точно по плану, и уже через несколько секунд юноша чуть ли не взрывался от ярости.