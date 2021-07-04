НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Девушка проверила, что будет, если не отвечать парню на признания в любви, и его реакция бесподобна

Блогерша решила посмотреть, как отреагирует её парень, если она не станет отвечать на его "люблю тебя". Пранк пошёл точно по плану, и уже через несколько секунд юноша чуть ли не взрывался от ярости.

4 июля, 11:00

Кадры из видео © TikTok / aaronxpia

Аарон и Пиа из США ведут общий блок в TikTok aaronxpia. На аккаунт подписано больше полумиллиона человек, восхищённых их отношениями. Недавно у парочки вышло новое видео, которое прекрасно объясняет их популярность.

У парочек часто происходит микродиалог. Один говорит: "Я тебя люблю", и ему обязательно должны ответить что-то вроде: "Я тоже". Пиа решила сломать сложившийся сценарий и посмотреть, что из этого выйдет. Зрелище получилось стоящим — нужно видеть своими глазами.

Кадры из видео © TikTok / aaronxpia

Обычно, уходя из дома, Аарон говорит: "Люблю тебя" — и тут же получает ответ. В этот раз парень, собираясь на улицу, вновь произнёс выученную фразу, но ответа не получил. Поначалу парень подумал, что его не слышат, и просто повторил сказанное. Когда за этим не последовало "я тоже", американец сделал это ещё раз, но уже чуть громче. Ещё раз — крича.

Пиа, уже не в состоянии сдерживать смех, спрашивает: "Почему ты кричишь?" Аарон, который уже понял, что происходит, отвечает: "Ты же знаешь, я могу и громче, правда?"

Кадры из видео © TikTok / aaronxpia

Кадры из видео © TikTok / aaronxpia

В пятый, последний, раз, когда Пиа не ответила парню, он закричал так громко, что это больше было похоже на собачий лай. Запись пранка быстро стала вирусной. За несколько дней в аккаунте aaronxpia видео набрало больше полутора миллионов просмотров.

Мне кажется, он её любит

govno_edinoroga21

Такая агрессивная любовь — это, кажется, то, чего я хочу

bohobooknerd

Девушка рассмешила TikTok, показав, что стало с её безумно красивым парнем за полтора года отношений

Девушка рассмешила TikTok, показав, что стало с её безумно красивым парнем за полтора года отношений

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Проверка на доверие с треском провалилась, когда москвичка всё перепутала и упала не в ту сторону

2 июля, 06:50

"В старости её реально несёт": Пранкер позвонил Ницой от лица "московита" Довбика и пообещал впредь говорить на мове

1 июля, 11:09

Модель стала копией Джессики Рэббит, потратив на пластику 72 млн, и результат стоил каждой копейки

сегодня в 10:00

СМИ: США готовятся к долгой и тяжёлой войне с Россией и Китаем

сегодня в 10:55

Путин поздравил жителей Калининградской области с 75-летием региона

сегодня в 10:48

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1