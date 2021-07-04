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Модель стала копией Джессики Рэббит, потратив на пластику 72 млн, и результат стоил каждой копейки

Мария Виера родом из Лондона сделала всё возможное, чтобы добиться идеальной внешности. Примером для неё стала мультяшка, которая в 90-х сводила мужчин с ума.

4 июля, 10:00

Фото © Instagram / theprincessgingerr

С самого детства Мария пользовалась вниманием сверстников благодаря своей выдающейся внешности. Но быть просто красоткой ей мало — она всегда искала способы как-то себя улучшить. Первым и, по её мнению, самым правильным решением стал новый цвет волос. До этого девушка всегда мечтала быть блондинкой и постоянно обесцвечивала волосы. Но, когда она узнала, что с её тоном кожи будут лучше смотреться тёплые цвета, всё изменилось.

Фото © Instagram / theprincessgingerr

Фото © Instagram / theprincessgingerr

Я всегда хотела быть платиновой блондинкой, но тёплые тона лучше подходят к моему тону кожи. Так что я объединила их и выбрала для себя светло-рыжую смесь, которую я называю "клубничный блонд". Мне очень нравится

Мария Виера

Фото © Instagram / theprincessgingerr

Фото © Instagram / theprincessgingerr

Стоило Марии решиться на смену имиджа, как жизнь заиграла новыми красками. Как выразилась британка, перед ней сразу открылись новые двери, а люди постоянно сравнивали её с Джессикой Рэббит из фильма "Кто подставил кролика Роджера?". Дальше — больше. Виера решила завершить образ роковой красотки и перенесла несколько серьёзных операций.

Фото © Instagram / theprincessgingerr

Фото © Instagram / theprincessgingerr

Несколько лет Мария регулярно ходила к проверенным хирургам, которые понемногу приближали её к идеалу. Сделать губы, грудь, нос и ягодицы — увлечение не из дешёвых. Пока британка потратила на пластику порядка ста тысяч долларов (73 млн рублей), но кто знает, сколько уйдёт на дальнейшие преображения.

Фото © Instagram / theprincessgingerr

Фото © Instagram / theprincessgingerr

Сейчас девушка активно строит личный бренд в соцсетях. На её инстаграм-аккаунт theprincessgingerr подписано почти 200 тысяч человек. По информации Daily Star, сейчас Мария живёт в Париже, где регулярно снимается в откровенных фотосессиях.

Девушка показала, чем обернулась пластика подбородка, и этот ужас отговорит от операции кого угодно

Девушка показала, чем обернулась пластика подбородка, и этот ужас отговорит от операции кого угодно

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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