Стали известны самые простые способы заработать миллион долларов, которым позавидуют даже олигархи
Теперь вы точно захотите уволиться с надоевшей работы.
Фото © Flickr
Кажется, пользователям Сети удалось раскрыть универсальные секреты безбедной жизни. Своими методами они поделились на портале Reddit. Пользователь под ником Imaginary-Cycle-5600 спросил, как проще всего заработать миллион долларов, и количество ответов поражает воображение. Издание Digg выбрало лучшие из них, ну а вам осталось лишь определиться, по какому пути пойти.
Заключить брак с богатым человеком
Кадр из фильма "Невыносимая жестокость" © "Кинопоиск"
За этот вариант проголосовало более 33 тысяч пользователей. Знатоки уточняют, что после этого можно развестись, но при условии, что состояние вашего супруга/супруги превышает два миллиона долларов.
Получить наследство
Кадр из фильма "Достать ножи" © "Кинопоиск"
В качестве примера пользователь bebbs74 привёл историю успеха американского миллиардера Дэвида Коха, которой он поделился с выпускниками Академии Дирфилд в 2003 году.
Всё началось в детстве. Однажды отец подарил мне яблоко. Я продал его за пять долларов, купил два яблока и продал их за десять. Затем я купил четыре яблока и продал их за двадцать. Так продолжалось день за днём, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом, пока мой отец не умер и не оставил мне в наследство триста миллионов долларов
Попросить миллион человек скинуться по одному доллару
Скриншот сайта © MillionDollarHomepage.com
Пользователь под ником kplatinum777 напоминает, что однажды такой способ уже сработал. В 2005 году британский студент Алекс Тью создал вебсайт MillionDollarHomepage.com, на котором располагалась сетка размером 1000 на 1000 пикселей. Набор пикселей размером 10 на 10 штук можно было приобрести по цене один доллар за пиксель и разместить там ссылку на свой сайт. Последняя тысяча пикселей была выставлена на аукцион: она была продана 11 января 2006 года. В итоге автор проекта разбогател на 1 037 100 долларов.
Написать книгу "Как стать миллионером"
Американский бизнес-тренер Тони Роббинс. Фото © Wikimedia Commons
Среднестатистический горожанин убеждён, что книги самопомощи способны решить все его проблемы. Напишите книгу "Как стать миллионером", и вы им станете. В отличие от того, кто будет следовать вашим инструкциям
Стать экспертом в IT
Кадр из фильма "Социальная сеть" © "Кинопоиск"
Не самый простой, но самый надёжный способ предложил пользователь trabbaro. По его мнению, заработать миллион можно, став дипломированным специалистом в области IT.
Ваша начальная зарплата в одной из крупнейших компаний составит около 150 тысяч долларов в год. Через пять лет эта сумма удвоится. Если вы будете жить экономно, то ещё через три года достигнете заветной цели
Сберегать и инвестировать
Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит" © "Кинопоиск"
Это не самый простой, но вполне доступный для многих способ.
1. Устройтесь на хорошо оплачиваемую работу и станьте профессионалом своего дела.
2. Экономьте.
3. Вкладывайте деньги в инвестиционные фонды.
4. Развивайтесь, читайте книги.
Я начал с нуля восемь лет назад. Сейчас у меня 400 тысяч на счету. Через семь лет я планирую стать миллионером
Прибегнуть к маленькой хитрости
Кадр из фильма "Брат-2". Скриншот видео © YouTube / Кинокомпания "СТВ"
Для тех, кто не хочет заморачиваться, есть способы попроще. Например, вот такой (успех не гарантирован).
Я заработал деньги старомодным способом: меня сбил "лексус"
Откладывать на пенсию
Кадр из фильма "Дедушка лёгкого поведения" © "Кинопоиск"
В США есть пенсионный план, при котором определённый процент от каждой зарплаты (до вычета налогов) откладывается на отдельный счёт. Работник должен решить, куда будут инвестированы эти средства. Каким бы ни был выбор, в среднем получается доходность в размере около 10% в год. Таким образом, если проработать на приличном месте 40 лет, к моменту выхода на пенсию вы должны накопить не менее одного миллиона долларов, подсчитал moist_creamy_panties.
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