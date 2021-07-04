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Настоящий Тарзан жил в джунглях с отцом и братом 41 год, избегая людей и не зная, кто такие женщины

Отец Хо Ван Ланга сбежал с сыновьями в лес ещё во время вьетнамской войны, когда во время взрыва погибли его жена и двое детей.

4 июля, 08:00

Фото © Instagram / docastaway

Во Вьетнаме, провинции Куангнгай, живёт удивительный человек Хо Ван Ланг. Он всю свою жизнь провёл в джунглях, куда его отец сбежал в 1972 году. Во время вьетнамской войны мать мальчика вместе с двумя его братьями погибла от взрыва. Поэтому испуганный Хо Ван Танх схватил оставшихся сыновей и спрятался в лесу, пишет Unilad.

Фото © Instagram / docastaway

Фото © Instagram / docastaway

Они построили дом и обосновались в джунглях, охотясь на диких животных и учась выживать в сложных условиях. И хоть неподалёку находилась деревня, семья Хо Ван не подходила к ней близко и всячески избегала людей, которые углублялись в лес. Втроём мужчины жили 41 год, и за всё это время им встретилось всего пять человек, от которых отец и сыновья поспешно сбегали.

Фото © Instagram / docastaway

Фото © Instagram / docastaway

В 2015 году семью выследил Альваро Серезо, который попытался ей помочь. Мужчине удалось вывести мужчин к цивилизации и поселить в деревне. Оказалось, что Ланг ничего не знал о жизни, даже о том, кто такие женщины. Желания продолжить род у него не возникало, а отец забыл объяснить ему, что к чему. Сейчас 49-летний Ланг уже живёт в деревне, хоть и часто сбегает в лес.

Фото © Instagram / docastaway

Фото © Instagram / docastaway

Ланг на самом деле больше похож на ребёнка в мужском теле. Он не совсем понимает основные общественные концепты, ведь всю жизнь провёл в джунглях. Он не понимает, что хорошо, а что плохо. Но сейчас он уже лучше разбирается в этих вопросах, а ещё он очень рад узнать, что животные бывают добрыми и общительными. В дикой природе всё обычно наоборот

Хо Ван Три, старший брат Ланга

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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