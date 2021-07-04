Настоящий Тарзан жил в джунглях с отцом и братом 41 год, избегая людей и не зная, кто такие женщины

Отец Хо Ван Ланга сбежал с сыновьями в лес ещё во время вьетнамской войны, когда во время взрыва погибли его жена и двое детей.