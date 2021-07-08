Модель заскучала на отдыхе и устроила голую съёмку у зеркала, показав 56-летнее тело со всех сторон

Секрет американской супермодели Паулины Поризковой на первый взгляд прост: она обладает отличными данными от природы и много времени уделяет занятиям спортом. К тому же красавица любит своё тело и не боится заявлять об этом миру.