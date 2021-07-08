Модель заскучала на отдыхе и устроила голую съёмку у зеркала, показав 56-летнее тело со всех сторон
Секрет американской супермодели Паулины Поризковой на первый взгляд прост: она обладает отличными данными от природы и много времени уделяет занятиям спортом. К тому же красавица любит своё тело и не боится заявлять об этом миру.
Инстаграм 56-летней Паулины становится всё откровеннее. На этот раз модель снялась, не оставив на себе вообще никакой одежды, и показала своё стройное тело с нескольких сторон. На знойном кадре она позировала в ванной среди зеркал, позволявших рассмотреть самые пикантные подробности. Красавица отметила, что решилась на фотосессию, немного заскучав во время поездки в Италию.
В моём отеле "Эдем" в Риме помимо красивого номера, в котором я живу, есть ещё замечательная ванная комната. После работы и неспешного принятия ванны мне стало скучно, что привело к этому торжеству нарциссизма — голому селфи
Фото © Instagram / paulinaporizkov, marietomanova
Поклонники не могли оставить без внимания искусно сделанный кадр с эффектным ракурсом. Юзеры за считаные часы поставили снимку более 72 тыс. лайков, выразив модели своё восхищение.
Ты красивая женщина. Не для твоего возраста. Не потому, что ты позволяешь своим волосам быть седыми, а морщинкам — естественным образом подчёркивать лицо. Ты просто прекрасна. По сравнению с любой женщиной любого возраста ты прекрасна
Фото © Instagram / unconditionalmagazine
Ты обладательница прекрасного тела
Мне нравится видеть уверенную в себе женщину, которая наслаждается своим телом. "Нагота — это нормально, её не стоит стыдиться, ведь все мы рождаемся обнажёнными, а человеческие тела — одно из прекраснейших творений природы"
Паулина не стремится скрывать свой возраст. Она не закрашивает седину и, похоже, не делает уколы красоты. Модель считает, что у сексуальности нет срока годности, и выступает за принятие себя и любовь к своему телу в любом возрасте, пишет Page Six.
Я думаю, что мы добились огромных успехов в принятии всех видов красоты. Границы размера, цвета и прочих вещей, которые раньше были одинаковыми, впечатляюще расширились. Но возраст, эйджизм — это своего рода последний рубеж
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