Певица надела крошечное бикини, но оказалась почти голой, когда купальник поглотили её пышные формы

Трёхкратная победительница "Грэмми" поделилась кадрами, где позирует на яхте в крошечном бикини, которое с некоторых ракурсов заметить не так просто. На одном из снимков певица встала на колени и бросила в камеру мечтательный взгляд, гордо подняв голову кверху. На другом — повернулась спиной, заставив забыть, что на ней есть одежда.

Фото © Instagram / lizzobeeating

Лиззо не стесняется своего тела и призывает других последовать её примеру. Звезда поддерживает идеи бодипозитива, за что получила признание и поддержку многих пользователей — на страницу исполнительницы подписано 10,8 млн человек.

Видео © Instagram / lizzobeeating

Фанаты девушки, как и обычно, принялись осыпать её комплиментами в комментариях, поставив снимкам 1,2 млн сердечек менее чем за стуки. Они благодарили Лиззо за то, что она не боится быть собой и вдохновляет других. Но не обошлось и без критики: одни юзеры призывали звезду худеть, а другие просто отметили, что устали от откровенных кадров.

Спасибо, что напомнила нам, какие мы красивые и что нам не нужно стыдиться своего тела. Продолжай сиять mscrystalwillis

Хочу жениться на тебе justinn_ex

Фото © Instagram / lizzobeeating

Это противно, нужно худеть sally_15th_

С твоим телом всё в порядке, но я устала это видеть! kayet78