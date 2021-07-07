Певица надела крошечное бикини, но оказалась почти голой, когда купальник поглотили её пышные формы
33-летняя певица Лиззо (Lizzo) закатила бурную вечеринку, веселясь вместе с друзьями. Полуобнажённые девушки, откровенные танцы и жаркое солнце Лос-Анджелеса, США, оказались перед зрителями в "Инстаграме", где звезда не забыла похвастаться и своими формами.
Трёхкратная победительница "Грэмми" поделилась кадрами, где позирует на яхте в крошечном бикини, которое с некоторых ракурсов заметить не так просто. На одном из снимков певица встала на колени и бросила в камеру мечтательный взгляд, гордо подняв голову кверху. На другом — повернулась спиной, заставив забыть, что на ней есть одежда.
Лиззо не стесняется своего тела и призывает других последовать её примеру. Звезда поддерживает идеи бодипозитива, за что получила признание и поддержку многих пользователей — на страницу исполнительницы подписано 10,8 млн человек.
Видео © Instagram / lizzobeeating
Фанаты девушки, как и обычно, принялись осыпать её комплиментами в комментариях, поставив снимкам 1,2 млн сердечек менее чем за стуки. Они благодарили Лиззо за то, что она не боится быть собой и вдохновляет других. Но не обошлось и без критики: одни юзеры призывали звезду худеть, а другие просто отметили, что устали от откровенных кадров.
Спасибо, что напомнила нам, какие мы красивые и что нам не нужно стыдиться своего тела. Продолжай сиять
Хочу жениться на тебе
Это противно, нужно худеть
С твоим телом всё в порядке, но я устала это видеть!
Лиззо (Мелисса Вивиан Джефферсон) — американская певица, рэперша и актриса. Девушка выросла в религиозной семье и пела в церковном хоре. В школе она присоединилась к оркестру, а в 14 лет стала читать рэп и даже основала группу. Лиззо и дальше не бросала занятие музыкой, и её талант не мог остаться незамеченным — певица удостоилась трёх статуэток "Грэмми": за лучшее вокальное поп-исполнение, лучшее традиционное исполнение R&B-композиции и за лучший альбом в жанре современной городской музыки.
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