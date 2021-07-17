Лайф узнал о состоянии третьего ребёнка, сбитого студенткой на "мазде" в Москве
Ранее скончались два малыша, пострадавших в аварии. Им было пять лет и три года.
Фото © ТАСС / Роман Пименов
Третий пострадавший в ДТП на улице Авиаторов в Москве ребёнок по-прежнему находится в отделении нейрохирургии. Об этом сообщил источник Лайфа.
По нашим данным, у четырёхмесячной Вероники Т. черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. В момент аварии малышка находилась в коляске.
Напомним, ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов. Легковой автомобиль, за рулём которого была 18-летняя студентка Валерия Башкирова, сбил троих детей на пешеходном переходе. В результате аварии скончались пятилетний мальчик, а также ребёнок в возрасте трёх лет. Сегодня Никулинский суд Москвы отправил студентку под домашний арест на два месяца.
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