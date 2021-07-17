НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лайф узнал о состоянии третьего ребёнка, сбитого студенткой на "мазде" в Москве

Ранее скончались два малыша, пострадавших в аварии. Им было пять лет и три года.

17 июля, 19:57
<p>Фото © ТАСС / Роман Пименов</p>

Фото © ТАСС / Роман Пименов

Третий пострадавший в ДТП на улице Авиаторов в Москве ребёнок по-прежнему находится в отделении нейрохирургии. Об этом сообщил источник Лайфа.

По нашим данным, у четырёхмесячной Вероники Т. черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. В момент аварии малышка находилась в коляске.

Отправленная под домашний арест за наезд на детей студентка отказалась от комментариев

Отправленная под домашний арест за наезд на детей студентка отказалась от комментариев

Напомним, ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов. Легковой автомобиль, за рулём которого была 18-летняя студентка Валерия Башкирова, сбил троих детей на пешеходном переходе. В результате аварии скончались пятилетний мальчик, а также ребёнок в возрасте трёх лет. Сегодня Никулинский суд Москвы отправил студентку под домашний арест на два месяца.

Сбившая детей на "мазде" в Москве студентка рассказала, что в момент ДТП "сидела в телефоне"

Сбившая детей на "мазде" в Москве студентка рассказала, что в момент ДТП "сидела в телефоне"

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Скончался второй малыш, сбитый студенткой на "мазде" в Москве

сегодня в 18:50

Кириенко: Победители "Большой перемены" готовы стать наставниками для новых участников

сегодня в 19:39

В Казахстане рабочие на тракторе уронили памятник Виктору Цою

сегодня в 19:18

Снятый при поддержке Минкульта РФ фильм удостоен Гран-при Каннского фестиваля

сегодня в 19:48

Эксперт назвал "крушением иллюзий" Украины ситуацию с эксплуатацией "Северного потока — 2"

сегодня в 19:45

Новости партнеров

Layer 1