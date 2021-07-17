Кириенко: Победители "Большой перемены" готовы стать наставниками для новых участников
По словам замруководителя Администрации Президента РФ, часть ранее поступивших предложений уже удалось реализовать.
Кириенко заявил, что победители "Большой перемены" могут стать наставниками новых участников. Видео © LIFE
Победители и финалисты конкурса для школьников "Большая перемена" готовы стать наставниками для будущих участников проекта. Об этом рассказал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
"У нас основной разговор был, это же были (на встрече. — Прим. Лайфа) победители и финалисты "Большой перемены" прошлого года, про развитие проекта <...> Ребята говорили о том, что они сами готовы принимать участие в проектах общества "Знание". Готовы выступать наставниками для младших ребят и для тех, кто сегодня участвует в "Большой перемене", — сказал он на форуме "Территория смыслов".
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По его словам, участники встречи заявили, что не хотели бы расставаться с проектом и после окончания школы, выступая уже в другом статусе. Кириенко также заметил, что часть предложений, ранее поступивших от участников "Большой перемены", уже реализована.
Напомним, сегодня Сергей Кириенко самостоятельно прилетел на вертолёте на Всероссийский молодёжный форум "Территория смыслов", о чём позже признался, выступая перед участниками мероприятия. Позднее он отметил, что ему нравится летать, однако на это всегда мало времени.
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