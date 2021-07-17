Кириенко: Победители "Большой перемены" готовы стать наставниками для новых участников

"У нас основной разговор был, это же были (на встрече. — Прим. Лайфа) победители и финалисты "Большой перемены" прошлого года, про развитие проекта <...> Ребята говорили о том, что они сами готовы принимать участие в проектах общества "Знание". Готовы выступать наставниками для младших ребят и для тех, кто сегодня участвует в "Большой перемене", — сказал он на форуме "Территория смыслов".