НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россиянам объяснили схемы мошенничества с помощью фальшивых сайтов с билетами и турами

Защититься от этого поможет простая внимательность, ведь обман зачастую кроется в одной букве или символе в адресной строке.

17 июля, 19:31
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана людей и особо активизируются перед сезоном отпусков. Так, всё чаще они стали создавать фальшивые сайты для продаж билетов и туров, рассказал директор НИФИ при Министерстве финансов РФ Владимир Назаров.

"Жертв мошенники заманивают низкими ценами, акциями для раннего бронирования, бонусами, скидками и даже кешбэком. В реальности же у клиентов крадут деньги или личные данные. Защититься поможет простая внимательность", — приводит его слова kp.ru.

Россиянам рассказали об уловках продавцов при оплате товара картой

Россиянам рассказали об уловках продавцов при оплате товара картой

Эксперт рекомендует проверять, входит ли компания в единый федеральный реестр туроператоров. Кроме того, нужно уточнить, действительно ли вы находитесь на официальном сайте компании. Чтобы отличить оригинальный ресурс от подделки, стоит проверить адресную строку — подвох может скрываться в одном изменённом символе или букве, заметил Назаров.

Специалист напомнил, что, находясь в поездке, также нужно проявлять особенную осторожность при аренде транспорта или жилья, ведь мошенники очень часто просят перевести им аванс, после чего просто перестают выходить на связь.

Ранее россиян предупредили о всплеске мошенничества со "школьными" выплатами в размере 10 тысяч рублей. Эксперт отмечает несколько вариантов хищения денег, которые уже знакомы, — через фишинговые сайты или с помощью уловки об уплате комиссии.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Россиянам рассказали, как перестать жить от зарплаты до зарплаты

сегодня в 06:51

Доигрались: Геймеров хотят приравнять к пользователям соцсетей

2 июня, 08:26

Кириенко: Победители "Большой перемены" готовы стать наставниками для новых участников

сегодня в 19:39

Лайф узнал о состоянии третьего ребёнка, сбитого студенткой на "мазде" в Москве

сегодня в 19:57

Снятый при поддержке Минкульта РФ фильм удостоен Гран-при Каннского фестиваля

сегодня в 19:48

Новости партнеров

Layer 1