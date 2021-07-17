Россиянам объяснили схемы мошенничества с помощью фальшивых сайтов с билетами и турами
Защититься от этого поможет простая внимательность, ведь обман зачастую кроется в одной букве или символе в адресной строке.
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Мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана людей и особо активизируются перед сезоном отпусков. Так, всё чаще они стали создавать фальшивые сайты для продаж билетов и туров, рассказал директор НИФИ при Министерстве финансов РФ Владимир Назаров.
"Жертв мошенники заманивают низкими ценами, акциями для раннего бронирования, бонусами, скидками и даже кешбэком. В реальности же у клиентов крадут деньги или личные данные. Защититься поможет простая внимательность", — приводит его слова kp.ru.
Эксперт рекомендует проверять, входит ли компания в единый федеральный реестр туроператоров. Кроме того, нужно уточнить, действительно ли вы находитесь на официальном сайте компании. Чтобы отличить оригинальный ресурс от подделки, стоит проверить адресную строку — подвох может скрываться в одном изменённом символе или букве, заметил Назаров.
Специалист напомнил, что, находясь в поездке, также нужно проявлять особенную осторожность при аренде транспорта или жилья, ведь мошенники очень часто просят перевести им аванс, после чего просто перестают выходить на связь.
Ранее россиян предупредили о всплеске мошенничества со "школьными" выплатами в размере 10 тысяч рублей. Эксперт отмечает несколько вариантов хищения денег, которые уже знакомы, — через фишинговые сайты или с помощью уловки об уплате комиссии.
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