Россиянам объяснили схемы мошенничества с помощью фальшивых сайтов с билетами и турами

Мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана людей и особо активизируются перед сезоном отпусков. Так, всё чаще они стали создавать фальшивые сайты для продаж билетов и туров, рассказал директор НИФИ при Министерстве финансов РФ Владимир Назаров.

"Жертв мошенники заманивают низкими ценами, акциями для раннего бронирования, бонусами, скидками и даже кешбэком. В реальности же у клиентов крадут деньги или личные данные. Защититься поможет простая внимательность", — приводит его слова kp.ru.

Эксперт рекомендует проверять, входит ли компания в единый федеральный реестр туроператоров. Кроме того, нужно уточнить, действительно ли вы находитесь на официальном сайте компании. Чтобы отличить оригинальный ресурс от подделки, стоит проверить адресную строку — подвох может скрываться в одном изменённом символе или букве, заметил Назаров.

Специалист напомнил, что, находясь в поездке, также нужно проявлять особенную осторожность при аренде транспорта или жилья, ведь мошенники очень часто просят перевести им аванс, после чего просто перестают выходить на связь.