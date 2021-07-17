Эксперт назвал "крушением иллюзий" Украины ситуацию с эксплуатацией "Северного потока — 2"
По словам специалиста, Киеву нужно быть готовым предложить выгодные для транспортировки газа условия.
Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович прокомментировал заявление бывшего посла Незалежной в США и во Франции Олега Шамшура о том, что украинцам нужно готовиться к "худшему сценарию" — введению в эксплуатацию "Северного потока — 2".
"Насчёт того, чтобы быть реалистами, — это, конечно, хорошо. Никто не возражает. Желательно было раньше начинать, а не рассказывать до последнего момента, что "Северный поток — 2" не будет построен", — сказал эксперт в беседе с RT.
По его мнению, Украина сейчас переживает масштабное крушение иллюзий, так как большое количество населения и представителей среднего класса верили, что строительство газопровода удастся остановить. К тому же власти испытывают большое разочарование из-за низкой поддержки западных стран по этому вопросу.
Митрахович напомнил, что действующий контракт с Украиной заключён до конца 2024 года. Даже если "Газпром" не будет транспортировать газ через страну, он обязан будет платить за 40 млрд куб. м. газа в год. По словам эксперта, то, как будет развиваться ситуация после истечения срока контракта, зависит от Незалежной. Вопрос заключается в том, сможет ли она предложить выгодные для транспортировки условия с учётом конкурентных маршрутов.
Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Ранее глава Nord Stream 2 AG заявил, что "Северный поток – 2" готов на 98%. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года.
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