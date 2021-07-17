Эксперт назвал "крушением иллюзий" Украины ситуацию с эксплуатацией "Северного потока — 2"

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович прокомментировал заявление бывшего посла Незалежной в США и во Франции Олега Шамшура о том, что украинцам нужно готовиться к "худшему сценарию" — введению в эксплуатацию "Северного потока — 2".

"Насчёт того, чтобы быть реалистами, — это, конечно, хорошо. Никто не возражает. Желательно было раньше начинать, а не рассказывать до последнего момента, что "Северный поток — 2" не будет построен", — сказал эксперт в беседе с RT.

По его мнению, Украина сейчас переживает масштабное крушение иллюзий, так как большое количество населения и представителей среднего класса верили, что строительство газопровода удастся остановить. К тому же власти испытывают большое разочарование из-за низкой поддержки западных стран по этому вопросу.

Митрахович напомнил, что действующий контракт с Украиной заключён до конца 2024 года. Даже если "Газпром" не будет транспортировать газ через страну, он обязан будет платить за 40 млрд куб. м. газа в год. По словам эксперта, то, как будет развиваться ситуация после истечения срока контракта, зависит от Незалежной. Вопрос заключается в том, сможет ли она предложить выгодные для транспортировки условия с учётом конкурентных маршрутов.