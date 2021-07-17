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Снятый при поддержке Минкульта РФ фильм удостоен Гран-при Каннского фестиваля

Картина рассказывает историю студентки из Финляндии, которая садится в поезд Москва-Мурманск, и встречается там с грубоватым русским шахтёром.

17 июля, 19:48
<p>Юра Борисов, Юхо Куосманен и Сейди Хаарла (слева направо). Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Юра Борисов, Юхо Куосманен и Сейди Хаарла (слева направо). Фото © ТАСС / ЕРА

Вторую по значимости награду Каннского кинофестиваля, Гран-при, получили сразу две картины: "Купе номер шесть" финского режиссёра Юхо Куосманена и "Герой" иранца Асгара Фархади. Стоит отметить, что лента финна снята при поддержке Минкультуры РФ.

Съёмки картины проходили в России. Сюжет повествует о путешествии двух молодых людей из Москвы в Мурманск в конце 1990-х. Студентка из Финляндии садится в поезд, где её ждёт встреча с грубоватым русским шахтёром. Главные роли в фильме исполнили Юра Борисов и Сейди Хаарла.

Добавим, что оператор фильма российского режиссёра Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" Владислав Опельянц удостоен премии Высшей технической комиссии.

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Кира Коваленко удостоена Гран-при конкурса "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале

Приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру получил француз Леос Каракс за мюзикл "Аннет" с Марийон Котийяр и Адамом Драйвером в главных ролях. А японец Рюсукэ Хамагути победил в номинации "Лучший сценарий" за ленту "Сядь за руль моей машины".

Американский актёр Калеб Лэндри Джонс первенствовал в категории "Лучшая мужская роль" за работу в фильме "Нитрам", а норвежка Рената Реинсве стала лучшей среди женщин за картину "Худший человек на свете".

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Церемония награждения победителей состоялась 17 июля в главном зале Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт. В главной программе Каннского кинофестиваля, начавшегося в этом году 7 июля, приняли участие 24 фильма. Главную награду — Золотую пальмовую ветвь — получил фильм "Титан" Джулии Дюкорно.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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