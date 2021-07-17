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В ряде районов Новой Зеландии объявили режим ЧП из-за сильнейших в истории наводнений

Туда были направлены военные, которые должны оказать всю необходимую помощь населению.

17 июля, 20:04

В ряде районов Новой Зеландии объявили режим ЧП из-за сильнейших в истории наводнений. Видео © Соцсети

В ряде районов острова Южный в Новой Зеландии, где сотни жителей были эвакуированы из-за наводнений, вызванных сильными ливнями, местные власти объявили чрезвычайное положение. Об этом сообщает радиостанция RNZ.

Как уточняется, в районе Малборо произошли сильнейшие в истории наводнения, превзойдя рекорд 1983 года. Из-за этого пришлось эвакуировать 900 человек, их направили в безопасные места. Однако, поскольку многие районы отрезаны из-за затопленных дорог, их жителям рекомендовано оставаться дома.

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По данным радиостанции, одного человека удалось спасти с помощью вертолёта, когда его автофургон оказался почти под водой, вышедшей из берегов реки, новозеландцу удалось забраться на крышу. Также известно о двух пострадавших от упавшего дерева.

Прошлой ночью в районы бедствия были направлены военные, которые должны оказать всю необходимую помощь населению. Добавим, что в районе города Буллер повышение уровня воды в реках достигло показателей 1926 года.

Ранее Лайф сообщал о масштабном потопе в Германии. Мощные ливни, которые обрушились на западную часть страны в результате действия циклона "Бренд", начались ещё 14 июля, из-за наводнения страна объявила режим военной катастрофы. Около 1,3 тысячи человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. А дожди между тем продолжают усугублять ситуацию на западе страны. Число жертв уже увеличилось до 133 человек.

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Также масштабное наводнение произошло в Бельгии. Оно началось на юге страны в ночь с 14 на 15 июля в результате мощных ливней, которые продолжались весь день. За сутки там выпала полуторамесячная норма осадков. Местные уже назвали паводки сильнейшими за последние 20 лет. Позже стало известно, что число погибших в результате наводнения в Бельгии увеличилось до 24. Не исключается, что число жертв будет расти.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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