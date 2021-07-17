В ряде районов Новой Зеландии объявили режим ЧП из-за сильнейших в истории наводнений. Видео © Соцсети

В ряде районов острова Южный в Новой Зеландии, где сотни жителей были эвакуированы из-за наводнений, вызванных сильными ливнями, местные власти объявили чрезвычайное положение. Об этом сообщает радиостанция RNZ.

Как уточняется, в районе Малборо произошли сильнейшие в истории наводнения, превзойдя рекорд 1983 года. Из-за этого пришлось эвакуировать 900 человек, их направили в безопасные места. Однако, поскольку многие районы отрезаны из-за затопленных дорог, их жителям рекомендовано оставаться дома.

По данным радиостанции, одного человека удалось спасти с помощью вертолёта, когда его автофургон оказался почти под водой, вышедшей из берегов реки, новозеландцу удалось забраться на крышу. Также известно о двух пострадавших от упавшего дерева.