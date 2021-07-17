В Саратове рядом с больницей в небо ударил мощный коммунальный "гейзер". Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Саратове произошла серьёзная коммунальная авария. Из-за прорыва трубы в небо ударил мощный фонтан. Видео с места событий появились в распоряжении Лайфа.

Инцидент произошёл на улице Чернышевского рядом с клинической больницей № 2. На кадрах видно, что огромный столб воды бьёт прямо из земли и поднимается на высоту практически пятиэтажного дома. Подтоплена оказалась дорога, водителям приходится преодолевать водные преграды.

Рабочие вынуждены устранять последствия в условиях сильного напора воды. Отмечается, что перекрыть воду нельзя, поскольку рядом находится больница.