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Высотой с пятиэтажку: В Саратове рядом с больницей в небо ударил мощный коммунальный "гейзер"

Всё из-за прорыва трубы. Рабочие устраняют последствия аварии, однако задача усложняется тем, что нельзя перекрыть воду, поскольку рядом находится медучреждение.

17 июля, 20:22

В Саратове рядом с больницей в небо ударил мощный коммунальный "гейзер". Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Саратове произошла серьёзная коммунальная авария. Из-за прорыва трубы в небо ударил мощный фонтан. Видео с места событий появились в распоряжении Лайфа.

Инцидент произошёл на улице Чернышевского рядом с клинической больницей № 2. На кадрах видно, что огромный столб воды бьёт прямо из земли и поднимается на высоту практически пятиэтажного дома. Подтоплена оказалась дорога, водителям приходится преодолевать водные преграды.

Мощный "гейзер" высотой с дом образовался в самом центре Петербурга

Мощный "гейзер" высотой с дом образовался в самом центре Петербурга

Рабочие вынуждены устранять последствия в условиях сильного напора воды. Отмечается, что перекрыть воду нельзя, поскольку рядом находится больница.

Ранее Лайф рассказывал о том, как на Выборгской набережной в Санкт-Петербурге прорвало трубу, после чего в небо ударил мощный фонтан.

Момент удара мощного "гейзера" из-под земли в Петербурге попал на видео

Момент удара мощного "гейзера" из-под земли в Петербурге попал на видео

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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