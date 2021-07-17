Высотой с пятиэтажку: В Саратове рядом с больницей в небо ударил мощный коммунальный "гейзер"
Всё из-за прорыва трубы. Рабочие устраняют последствия аварии, однако задача усложняется тем, что нельзя перекрыть воду, поскольку рядом находится медучреждение.
В Саратове произошла серьёзная коммунальная авария. Из-за прорыва трубы в небо ударил мощный фонтан. Видео с места событий появились в распоряжении Лайфа.
Инцидент произошёл на улице Чернышевского рядом с клинической больницей № 2. На кадрах видно, что огромный столб воды бьёт прямо из земли и поднимается на высоту практически пятиэтажного дома. Подтоплена оказалась дорога, водителям приходится преодолевать водные преграды.
Рабочие вынуждены устранять последствия в условиях сильного напора воды. Отмечается, что перекрыть воду нельзя, поскольку рядом находится больница.
Ранее Лайф рассказывал о том, как на Выборгской набережной в Санкт-Петербурге прорвало трубу, после чего в небо ударил мощный фонтан.
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