В Волгограде три человека госпитализированы после укусов паука-каракурта

В Волгограде три человека попали в больницу после укуса каракурта. С начала июля от этого ядовитого паука пострадали 10 человек, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

"В Волгоградской области участились случаи укусов ядовитых пауков. Начиная с первых дней июля в Центр острых отравлений ГУЗ "ГКБСМП № 25" были доставлены по экстренным показаниям с укусами каракурта 10 человек с тяжёлой клинической картиной, из них двое подростков. Трое из пострадавших до сих пор в больнице", - приводит сообщение медиков РИА "Новости".