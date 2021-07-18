В Волгограде три человека госпитализированы после укусов паука-каракурта
Всего с начала года в регионе зафиксированы 12 случаев нападения этого ядовитого членистоногого из рода чёрных вдов.
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В Волгограде три человека попали в больницу после укуса каракурта. С начала июля от этого ядовитого паука пострадали 10 человек, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.
"В Волгоградской области участились случаи укусов ядовитых пауков. Начиная с первых дней июля в Центр острых отравлений ГУЗ "ГКБСМП № 25" были доставлены по экстренным показаниям с укусами каракурта 10 человек с тяжёлой клинической картиной, из них двое подростков. Трое из пострадавших до сих пор в больнице", - приводит сообщение медиков РИА "Новости".
Всего же с начала года в регионе зафиксированы 12 случаев укусов каракурта, в 2020 году от ядовитого паука пострадали 22 человека.
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