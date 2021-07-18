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В Волгограде три человека госпитализированы после укусов паука-каракурта

Всего с начала года в регионе зафиксированы 12 случаев нападения этого ядовитого членистоногого из рода чёрных вдов.

17 июля, 21:07
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%82#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Latrodectus_tredecimguttatus_female.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

В Волгограде три человека попали в больницу после укуса каракурта. С начала июля от этого ядовитого паука пострадали 10 человек, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

"В Волгоградской области участились случаи укусов ядовитых пауков. Начиная с первых дней июля в Центр острых отравлений ГУЗ "ГКБСМП № 25" были доставлены по экстренным показаниям с укусами каракурта 10 человек с тяжёлой клинической картиной, из них двое подростков. Трое из пострадавших до сих пор в больнице", - приводит сообщение медиков РИА "Новости".

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Всего же с начала года в регионе зафиксированы 12 случаев укусов каракурта, в 2020 году от ядовитого паука пострадали 22 человека.

Ранее эксперты объяснили, как готовиться к сезону клещей в период пандемии.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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