Три человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Марий Эл







Три человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Волжском районе Республики Марий Эл.

"17 июля около 18 часов на 84-м километре автодороги Йошкар-Ола – Зеленодольск произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибло три человека и пострадали четверо", — информирует ГУ МЧС России по Республике Марий Эл.

В УМВД по региону сообщили, что, по предварительным данным, автомобиль KIA выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с Mercedes. В результате ДТП водитель и два пассажира KIA погибли, водитель и три пассажира Mercedes получили травмы. Все участники аварии являются жителями Татарстана.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.