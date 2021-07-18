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Три человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Марий Эл

Трагедия произошла, когда автомобиль KIA выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с Mercedes.

17 июля, 21:49
  • Фото © УГИБДД УМВД РФ по Республике Марий Эл
    Фото © УГИБДД УМВД РФ по Республике Марий Эл
  • Фото © УГИБДД УМВД РФ по Республике Марий Эл
    Фото © УГИБДД УМВД РФ по Республике Марий Эл
  • Фото © УГИБДД УМВД РФ по Республике Марий Эл
    Фото © УГИБДД УМВД РФ по Республике Марий Эл

Фото © УГИБДД УМВД РФ по Республике Марий Эл

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Три человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Волжском районе Республики Марий Эл.

"17 июля около 18 часов на 84-м километре автодороги Йошкар-Ола – Зеленодольск произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибло три человека и пострадали четверо", информирует ГУ МЧС России по Республике Марий Эл.

В УМВД по региону сообщили, что, по предварительным данным, автомобиль KIA выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с Mercedes. В результате ДТП водитель и два пассажира KIA погибли, водитель и три пассажира Mercedes получили травмы. Все участники аварии являются жителями Татарстана.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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