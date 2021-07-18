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Росстат выяснил причины недовольства россиян своим жильём

В целом же жилищными условиями довольны 73,9% граждан РФ. При этом четверть, 25,8%, считает, что их нужно улучшить.

17 июля, 22:39
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Большинство россиян (13,1%) недовольны своим жильём из-за плохой освещённости подъездов или подходов к дому. Об этом говорят данные комплексного наблюдения условий жизни населения за 2020 год, проведённого Росстатом.

Чуть менее россиян (11,4%) раздражает шум, пыль, сажа и грязный воздух с улиц. 11,3% респондентов пожаловались на шумных соседей.

Также в числе причин недовольства опрошенных оказались нехватка тепла, сырость и промерзание стен, недостаток солнечного света, наличие грызунов и насекомых и нарушение общественного порядка в подъезде и около дома.

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В целом же жилищными условиями довольны 73,9% граждан РФ. При этом четверть, 25,8%, считает, что их нужно улучшить.

Росстат проводит данное исследование раз в года, в нём принимают участие 60 тысяч домохозяйств. В 2020 году наблюдение прошло в период с 14 октября по 2 ноября.

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Ранее в России предложили наказывать владельцев квартир за шумных гостей и арендаторов. Эксперты полагают, что это повлечёт за собой более строгий отбор нанимателей, что усложнит поиск подходящего жилья и повысит стоимость сделок.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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