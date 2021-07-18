Появилось новое видео с места ДТП, в котором студентка на "мазде" сбила троих детей. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

Появились новые кадры, сделанные сразу после аварии, в которой 18-летняя студентка Валерия Башкирова сбила троих детей на пешеходном переходе на улице Авиаторов в Москве. Видео оказалось в распоряжении Лайфа.

На кадрах видно, что на место происшествия прибыло много карет скорой помощи и машин полиции. Также можно заметить опрокинутую коляску на обочине дороги, в которой в момент ЧП находился ребёнок, и медицинский вертолёт.