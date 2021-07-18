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Перевёрнутая коляска и медицинский вертолёт: Появилось новое видео с места ДТП, в котором студентка на "мазде" сбила троих детей

Кадры были сделаны сразу после ЧП, на них видно много машин скорой помощи и полиции.

17 июля, 22:46

Фото © LIFE

Появилось новое видео с места ДТП, в котором студентка на "мазде" сбила троих детей. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Появились новые кадры, сделанные сразу после аварии, в которой 18-летняя студентка Валерия Башкирова сбила троих детей на пешеходном переходе на улице Авиаторов в Москве. Видео оказалось в распоряжении Лайфа.

На кадрах видно, что на место происшествия прибыло много карет скорой помощи и машин полиции. Также можно заметить опрокинутую коляску на обочине дороги, в которой в момент ЧП находился ребёнок, и медицинский вертолёт.

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Напомним, ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов. Легковой автомобиль, за рулём которого была 18-летняя студентка Валерия Башкирова, сбил троих детей на пешеходном переходе. В результате аварии скончались пятилетний мальчик, а также ребёнок в возрасте трёх лет. Четырёхмесячная девочка находится в больнице. 17 июля Никулинский суд Москвы отправил студентку под домашний арест на два месяца.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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