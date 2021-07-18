ЦСКА решил пойти на уступки и снизил цену на своего лидера Влашича

Хорватский игрок московского ЦСКА Никола Влашич всё ещё может покинуть стан армейцев в это трансферное окно и перейти в итальянский "Милан". Как сообщает TMW, столичный клуб снизил свои финансовые требования в переговорах по 23-летнему футболисту.

Уточняется, что ЦСКА изначально хотел выручить за хорвата 35 миллионов евро, но теперь готов отпустить своего лидера чуть меньше чем за 30 миллионов и может обсудить вариант с арендой футболиста с обязательством его выкупа.

Тем временем журналист SportItalia Руди Галетти сообщил в "Твиттере", что Влашич заинтересовал один из клубов Английской премьер-лиги. Речь идёт о "Брентфорде". Однако ЦСКА отклонил предложение англичан, предлагавших за игрока около 15 миллионов евро.

Ранее журналист Экрем Конур заявил, что ЦСКА согласился отдать Влашича в аренду "Милану" с обязательством последующего выкупа за 25 миллионов евро. Но официального подтверждения эта информация не получила. На прошлой неделе журналист "Матч ТВ" Нобель Арустамян сообщал, что в ЦСКА насчёт возможного перехода Влашича обращался технический директор "Милана" Паоло Мальдини.

На минувшем Евро-2020 Влашич провёл за сборную Хорватии четыре матча, отметившись голом в игре с Шотландией (3:1). Команда дошла на турнире до 1/8 финала, уступив Испании в дополнительное время (3:5). Футболист выступает за ЦСКА с августа 2018 года. В составе армейцев он провёл 103 встречи во всех турнирах, забил 33 мяча и сделал 20 голевых передач.