ЦСКА решил пойти на уступки и снизил цену на своего лидера Влашича
Теперь армейцы готовы отпустить полузащитника чуть меньше чем за 30 миллионов евро.
Никола Влашич. Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Хорватский игрок московского ЦСКА Никола Влашич всё ещё может покинуть стан армейцев в это трансферное окно и перейти в итальянский "Милан". Как сообщает TMW, столичный клуб снизил свои финансовые требования в переговорах по 23-летнему футболисту.
Уточняется, что ЦСКА изначально хотел выручить за хорвата 35 миллионов евро, но теперь готов отпустить своего лидера чуть меньше чем за 30 миллионов и может обсудить вариант с арендой футболиста с обязательством его выкупа.
Тем временем журналист SportItalia Руди Галетти сообщил в "Твиттере", что Влашич заинтересовал один из клубов Английской премьер-лиги. Речь идёт о "Брентфорде". Однако ЦСКА отклонил предложение англичан, предлагавших за игрока около 15 миллионов евро.
Ранее журналист Экрем Конур заявил, что ЦСКА согласился отдать Влашича в аренду "Милану" с обязательством последующего выкупа за 25 миллионов евро. Но официального подтверждения эта информация не получила. На прошлой неделе журналист "Матч ТВ" Нобель Арустамян сообщал, что в ЦСКА насчёт возможного перехода Влашича обращался технический директор "Милана" Паоло Мальдини.
На минувшем Евро-2020 Влашич провёл за сборную Хорватии четыре матча, отметившись голом в игре с Шотландией (3:1). Команда дошла на турнире до 1/8 финала, уступив Испании в дополнительное время (3:5). Футболист выступает за ЦСКА с августа 2018 года. В составе армейцев он провёл 103 встречи во всех турнирах, забил 33 мяча и сделал 20 голевых передач.
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Напомним, в прошлом году хорвата пытался приобрести "Зенит". Тогда петербургский клуб предлагал ЦСКА сначала 25 миллионов евро, а затем 40 миллионов, однако получил от армейцев отказ. Этим летом также появлялась информация о том, что "Зенит" попытается приобрести Влашича за 25 миллионов евро.
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