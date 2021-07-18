Выбирают опыт, а не деньги: Почему российские футболисты начали активно уезжать играть в Европу Наших игроков в командах Старого Света становится всё больше и больше. Любопытно будет посмотреть, что у них там выйдет. 17 июля, 21:40 Коллаж @ LIFE. Фото © Twitter / @bayer04fussball, © Мичуринский городской портал, © ФК "Зенит"

Об уровне нашего футбола и внутреннего чемпионата уже давно не говорят ничего хорошего. Сплошная критика без остановки сыпется в сторону премьер-лиги и её клубов, которые уже несколько лет не баловали болельщиков успехами в еврокубках. Видимо, поняли это и отечественные футболисты, которые в этот трансферный период начали активно смотреть в сторону Старого Света.

Бывший вратарь сборной теперь в Германии

Пока что главный переход лета — отъезд Андрея Лунёва в "Байер". Бывший вратарь нашей сборной не стал продлевать контракт с "Зенитом" и отправился покорять Германию. Не нужно быть сверхзнатоком футбола, чтобы понять, что сине-бело-голубые готовы были предложить киперу хорошие условия. Даже лучше, чем в Леверкузене. Получается, что выбор не в пользу денег.

Сложно рассуждать и об опыте, который ждёт Лунёва в Германии. У "Байера" есть явный первый номер — финн Лукаш Градецкий демонстрирует достаточно уверенную игру, что показал и на завершившемся Евро-2020. Скорее всего, россиянин станет в составе "аспириновых" вторым голкипером. Впрочем, зная умение "Байера" пропускать, не исключено, что взор местных наставников упадёт именно на вратаря из России. А там, глядишь, Лунёв и перезапустит карьеру в сборной.

Наша молодёжь в топовых чемпионатах

Радостно и за молодых Никиту Иосифова и Ярослава Михайлова. Первый уехал в испанский "Вильярреал", второй — в немецкий "Шальке 04". Явно молодые парни захотели нового вызова в своей карьере, который в Испании и Германии могут легко получить.

Иосифов долгое время находился в системе "Локомотива" и выступал за вторую команду — "Казанку", которая играет в третьем по силе отечественном дивизионе. Этот уровень он, очевидно, перерос. Тем более что за спиной опыт выступления в Лиге чемпионов, и не абы против кого, а против "Баварии". Там, кстати, Иосифов смотрелся крайне не плохо.

Впрочем, "Вильярреал" особо не скрывает того, что россиянин будет играть во втором составе "жёлтой субмарины". Однако и оттуда можно неплохо стартовать вверх и получить своё игровое время в основной команде. И уж явно Иосифов отправился в Испанию не ради денег. С "Локомотивом" он не сошёлся из-за условий контракта, желая получать 300 тысяч евро в месяц. Платить столько "Вильярреал" не будет уж точно. Последим, как у россиянина получится заиграть в составе победителя Лиги Европы.

А вот 18-летний Михайлов в "Шальке 04" это не только интересно, но и достаточно сенсационно. Понятно, что этот трансфер — заслуга не только самого игрока, но и наличия у клубов одного спонсора. Впрочем, в "Зените" утверждают, что отпустили Михайлова не для того, чтобы он там сидел на скамейке запасных, а сам немецкий клуб в нём очень даже заинтересован.

"После приезда его позитивно оценил тренер и сказал, что он нужен. Нам это сообщил Рувен Шрёдер — спортивный директор "Шальке 04". Мы встречались со всем менеджментом немецкого клуба. Они сказали, что настрой по футболисту позитивный, он будет играть. У нас не было цели отправить ради того, чтобы он там был, у нас есть цель, чтобы он играл", — отметил директор департамента развития молодёжного футбола "Зенита" Андрей Аршавин.

К тому же Михайлов уже побывал на просмотре в составе клуба из Гельзенкирхена и даже успел сыграть против "Зенита". Авансы у 18-летнего игрока хорошие, а ожидания достаточно серьёзные. Остаётся лишь догадываться, как получится себя проявить у нашего парня в "Шальке 04". На это у него есть год.

Скандинавские приключения

Ещё два наших футболиста связали свою карьеру с Данией. Нападающий Герман Онугха и вратарь Алексей Чернов отправились пытать счастья в "Вайле". Причём экс-форвард "Краснодара" там успел себя неплохо проявить, будучи в аренде. А вот для 23-летнего вратаря из "Уфы" это должен быть крайне интересный вояж.

И если кому-то покажется, что датский футбол и местный чемпионат — это что-то несереьёзное и низкого уровня, то посмотрите на выступление скандинавов на Евро-2020. Не забыли же наверняка 1:4? Так что давать какие-то однозначные оценки датскому футболу не стоит. Правда, Онугха сразу же отправился в аренду в "Крылья", но есть ощущение, что себя в Дании он ещё ох как проявит.

Тенденция интересная. Российским футболистам, кажется, надоело сидеть в родных клубах и находиться на вторых ролях. Потому они отправляются в куда более привлекательную с футбольной точки зрения Европу. Там не будут сразу же давать баснословные гонорары. Каждый евро придётся отрабатывать, а впахивать куда сильнее, чем в России.

Впрочем, наша молодёжь нередко в последние годы уезжает в Европу. Но получается у всех по-разному. Яркий пример — Антон Митрюшкин. Голкипер из "Спартака" перебрался в Швейцарию после серебра на юношеском Евро-2015. В "Сьоне" у него сначала всё было очень даже неплохо, слухи связывали его с "Лейпцигом", но все испортила травма, из-за которой вратарь пропустил полтора года. Теперь ему 25 лет, и он игрок "Динамо" из Дрездена. Большой вопрос, что там у него получится.

Был ещё и Николай Комличенко, у которого всё складывалось в Чехии достаточно неплохо. Теперь же он игрок "Ростова". Позади не самый удачный опыт в московском "Динамо". Хотя некоторое время назад на Комличенко возлагались большие надежды, даже в сборную вызывали.

Будем надеяться, что переходящая в Европу молодёжь сможет по-настоящему зажечь и дорасти до топовых европейских клубов.

Авторы Шамиль Гаджиев