Библейский потоп : За чьи грехи расплачиваются жители Германии, утопленные в собственных домах, и кто за это ответит Журналист Игорь Мальцев – о том, почему дождь выпал на всех, но пострадала только Германия, а соседняя Бельгия избежала "небесной кары" 16 июля, 13:02 Фото © Getty Images/Marius Becker/picture alliance

Где находится федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, вы можете по карте посмотреть. Там вы увидите, что это район, который близок к Бельгии и Франции. И на весь этот регион обрушились циклон и дожди. С самого первого дня (а точнее – ночи) стало понятно, что больше всех страдает Германия. Один за другим начало смывать маленькие уютные фахверковые города, которые все так любят смотреть на картинках в книжках немецких сказок.

А потом, когда число погибших перевалило за восемьдесят, а число пропавших без вести за тысячу, стало ясно, что это уже политическая проблема. Причем, как мы видим, и причины такой катастрофы – политические с одной стороны, а с другой – она будет нести политические последствия.

Дело в том, что исторически за этот регион отвечает партийный деятель правящей ХДС Армин Лашет, который только что был выдвинут кандидатом в канцлеры на предстоящих осенью выборах. И от того, как он справится с бедой, будут напрямую зависеть его шансы. Он пока справляется – он даже не берет с собой на выезд съемочные группы и толпу журналистов, что говорит о нем хорошо.

Но картинка «будущий канцлер в резиновых сапогах на месте наводнения» уже засела в голове публики. Хотя если количество погибших будет увеличиваться, то никакие картинки не помогут.

Полторы тысячи пропавших без вести – это те, кого не могут найти родственники и соседи. Во многом потому, что первым делом погибла сотовая связь, которая в таких маленьких немецких городах и без того дохлая. Правительство Меркель оставило 800 мертвых зон для сотовой связи по самой богатой стране Германии. Там не ловится ничего даже EDGE. А после наводнения, когда рухнули вышки, закоротили кабеля и вымокли сервера, не осталось ни сотовой связи ни интернета. С отличными показателями цифровизации пришла Меркель к 17-му году своего правления. Рухнули даже сервера ее собственной партии ХДС, расположенные в Северной Рейн-Вестфалии.

В соседней Бельгии сейчас около пятидесяти погибших при прочих равных условиях. Только в Бельгии не смывает целиком города, и под обломками собственных домов не гибнут люди , которых просто не могут найти и спасти, даже если они еще живы. Это все выпало на долю Германии. Почему?

Как говорит публицист Дмитрий Петровский, «мы привыкли думать, что Германия – страна первого мира, а это не так». Подтверждаю, потому что мы с Дмитрием параллельно наблюдаем процессы превращения Германии в страну третьего мира – начиная с коррупции, заканчивая неспособностью проводить и заканчивать серьезные проекты, требующие инженерного искусства. Один пример – позорное строительство Берлинского аэропорта «Бранденбург», растянувшееся на семь лет с тотальным воровством и некомпетентностью.

Десятилетия гидротехнические сооружения городов вокруг Рейна приходили в упадок, одновременно производилась интенсивная застройка городов, основа которых – древние фахверковые дома, которые являются исторической ценностью, и их капитально ремонтировать вообще нельзя. Инженеры требовали расширять и укреплять стоки и системы. В ответ получали разговоры про всемирное потепление и борьбу с изменением климата. Деньги на «борьбу» есть , а денег на гидротехнику не оказалось. Правда, еще хуже будет, если выяснится, что деньги-таки дали, но их тупо украли. Теперь это обычное дело для «честной Германии».

Точно так же, как мародерство. Раньше такого в Германии не было – чтобы во время общей беды кто-то грабил магазины. Это как-то из области Ближнего Востока или BLM. Но так как немецкие политики очень старательно насаждали на немецкой земле всю это фальшивую «Сирию» и поддерживали BLM, то не удивительно, что традиции «лутинга» пришли вместе с ними и на немецкую землю. Разграблены затопленные магазины в таких городах как Штольберг и Эрфштадт. Последний, впрочем, в данную минуту окончательно смывает.

Результатом катастрофы, впрочем, я думаю, будут только очередной призыв сплотиться с правящей партией в борьбе по защите климата и прочие пустые слова. Потому что в противном случае, надо кого-то сажать. А на носу выборы.

Авторы Игорь Мальцев