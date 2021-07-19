Люди — хуже пыли: Почему кандидат в канцлеры Германии смеётся над погибшими в наводнении Писатель и журналист Дмитрий Петровский — о том, почему лидер партии власти вряд ли понимает, чем живёт тонущий в мутных водах разлившихся рек народ, ведь для него смерти — это только деньги. 18 июля, 21:40 Фото © Maja Hiti j /Getty Images

Представить себе библейский масштаб трагедии, который сегодня постиг Германию, трудно без некоторого внутреннего напряжения. То, что самую богатую страну Европы может вот так просто залить водой и никакие знаменитые немецкие технологии, легендарная добротность построек и "забота о гражданах" никого не спасут, просто не укладывается в голове. Это могла быть любая африканская страна, могла бы быть Восточная Европа. Ладно, даже Испания. Но Германия…

Счёт погибших идёт на сотни, счёт пропавших без вести – на тысячи, и правящей верхушке очень скоро, уже сейчас, придётся объяснять, как же так вышло. Что случилось с гидротехническими сооружениями? Что с дамбой Штайнбах, которая, как оказалось, была построена ещё в 30-е годы, а последний генеральный ремонт пережила в 1990 году? Немецкий обыватель десятилетиями платил огромные налоги и жил в уверенности, что в какой-нибудь России эти деньги, как ему рассказывают по телевизору, обязательно бы украли. Но он не в России, а потому может быть уверен: уж чего-чего, а такой катастрофы третьего мира с ним не случится. Однако вот же: по улицам плывут машины и дома, а спасатели по колено в воде вытаскивают стариков из разрушенных клиник.

Среди всего немецкого политикума есть один человек, которому придётся объяснять больше всех. Армин Лашет, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия, по совместительству – глава христианских демократов (немецкая партия власти) и первый кандидат на кресло Ангелы Меркель. Это его земля больше всех пострадала от наводнений, это он должен сейчас вести себя уже не как региональный политик, а как будущий канцлер. Что же делает Лашет? Он ржёт.

Пока в отсутствие Меркель президент Франк-Вальтер Штайнмайер пытается показать, что он не декоративный, а настоящий лидер (по конституции его полномочия минимальны) и произносит на камеру слова соболезнования, преемник фрау канцлерин вместе с коллегами по партии на заднем плане заливисто хохочет. Эти кадры уже облетели всю страну, в "Твиттере" завирусился хештег #Laschetlacht (Лашет смеётся) с требованием отставки. Люди негодуют. Но я, хоть убейте, не вижу, отчего бы Армину Лашету не смеяться.

Вспомним события примерно пятилетней давности. В стране миграционный кризис, толпы беженцев штурмуют границы, уличная преступность кратно растёт. В Кёльне случается "ночь длинных рук", 1200 женщин пишут заявления о сексуальных домогательствах со стороны приезжих. В Берлине под Рождество на одной из центральных площадей случается теракт: грузовик, за рулём которого был беженец и уже знакомый спецслужбам террорист, давит толпу. Глава правительства Меркель не смеётся, как её коллега. Она делает озабоченное лицо, но политика "открытых границ" остаётся прежней. Всё это ради гуманизма, это наша миссия как страны – лидера Европы, как людей, живущих в большем достатке, чем жители государств, из которых к нам бегут. И немцы кивали: ну раз так…

А потом выяснилось, что гуманизм гуманизмом, но у кризиса есть свои бенефициары. В том числе – правящая партия, которой в ту пору всё ещё руководила Меркель и в которой состоял её будущий преемник Лашет. Ряд коррупционных скандалов в различных землях показал, что христианские демократы напрямую связаны с фирмами, получавшими подряды на стройки приютов для беженцев. Отметились и фармкомпании, и страховые. Логично – ведь "новых немцев" нужно где-то селить, лечить и страховать. И всё – за счёт налогоплательщика, по привычке уверенного, что коррупция есть только в России, а его деньги пойдут на укрепление дамбы Штайнбах.

Скандалы замяли. В 2017 году журналиста-расследователя Удо Ульфкотте, написавшего книгу об "индустрии беженцев", внезапно нашли мёртвым. А потом началась эпидемия коронавируса.

И здесь преемник Меркель, весельчак Лашет, отметился уже по полной. Пандемия – это не только тысячи смертей, это ещё и миллиарды евро. Это маски, это тесты на коронавирус, это санитарная защита. Например, медицинские халаты. Их федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия закупила не где-нибудь, а у дизайнерского дома van Laack на сумму 45 миллионов евро. Это (по удивительному совпадению) компания, с которой тесно сотрудничает сын Армина, модный блогер Йоханнес Лашет. Местная оппозиция устроила скандал, и даже коллега Лашета по партии, земельный министр здравоохранения Карл-Йозеф Лауманн, выразил тревогу насчёт того, как великодушно раздаются госконтракты. Однако шеф христианских демократов и будущий преемник оставил все эти сигналы без внимания, а правила госзакупок, наоборот, сделал ещё более лояльными. Какая коррупция? Коррупция в России, а у нас пандемия. Потом разберёмся!

Разрушительный XXI век окончательно лишил нас иллюзий насчёт того, что евроэлиты – это какие-то особенные люди, которые (слава демократии!) думают не о собственном брюхе, а о благоденствии граждан. Армин Лашет – депутат бундестага с 1994 года и депутат Европарламента с 1999-го – вряд ли вообще понимает, чем живёт его тонущий в мутных водах разлившихся рек народ. Это мы, когда видим эти кадры, представляем себе боль тех, кто потерял близких, или тех, чей уютный дом в одночасье превратился в гору сырых досок. Поэтому мы не смеёмся.

Чему смеётся Армин Лашет? Новым государственным миллионам, которые получат строительные компании за восстановление разрушенных городов? Тому, как бабки, сэкономленные на ремонте плотин и шлюзов, внезапно превратились в ещё большие бабки? Или тому, как кстати пришлась уже забытая Грета Тунберг с историями про глобальное потепление – ведь вот же оно, вот результаты, мы вас предупреждали, а вы не слушали? Мы никогда не узнаем. Бог ему судья. И немецкий народ, которому скоро голосовать.

Авторы Дмитрий Петровский