Валерия Башкирова: Московский суд ждёт, когда народ поднимет на вилы убийцу малышей на пешеходном переходе Журналист Игорь Мальцев — о том, почему Валерию Башкирову, сбившую детей, отправили под домашний арест, ждут ли чиновники народного суда и знают ли, что такое справедливость. 18 июля, 10:00 5102 5102 Фото © ТАСС / Пресс-служба Никулинского районного суда

Её назойливо называют "студенткой". Или "автомобилисткой". И очень редко — по имени — Валерией Башкировой.

Не знаю, какая она там студентка. Зато знаю, какая она "автомобилистка" — с годом (!) водительского стажа, непонятно где получившая права, у людей, которые её не научили, что перед любым пешеходным переходом нужно притормаживать, особенно в условиях ограниченной видимости. Наплевать. И Башкирова, и её преподаватели "водительского мастерства" — убийцы. И только под этим именем они войдут в новейшую русскую историю автомобильных аварий.

Эта сцена у всех стоит перед глазами благодаря камере наблюдения. Невозможно развидеть то, как на полном ходу это существо рамазывает по пешеходному переходу крошечных детей.

Равно как и невозможно понять и принять ласковый приговор и отправку этого существа под домашний арест. Во время которого уже умер второй сбитый средь бела дня ребёнок. Со вчерашнего дня на ушах стоит весь русский Интернет, потому что общество такого не понимает вообще.

Никулинский районный суд сделал нереальное: в условиях когда общество, замордованное вирусом, мерами, антимерами, невыносимой жарой и проблемами личного выживания, объединилось в одном крике: "Да что же это такое? Вы что творите?".

Никулинский районный суд таки сделал то, чего так и не смог сделать на миллионы долларов Алексей Навальный. Вы этого добивались?

Сегодня на место циничного убийства идут люди. С цветами. Если всё так и будет продолжаться, они вместе с цветами будут брать с собой вилы и лопаты.

Последние годы мы наблюдаем небывалый взлёт автомобильного хамства, переросшего в геноцид на дорогах.

Какие-то сраные "блогеры" на тачках по цене квартиры разбивают чужие машины, калечат людей, и им "ограничивают свободу", вместо того чтобы сразу отправлять на кичу, как несчастного Ефремова, чей пример должен был слегка отрезвить оборзевшую автобанду "неприкасаемых". Я даже не буду напоминать, сколько лет общество требовало оградить его от печально известной Мары Багдасарян. И каждый раз её выкупали родственнички.

Безнаказанность таких хайпических персонажей приводит к тому, что уже какие-то no name с телефончиками за рулём и пустотой между ушами делают что хотят.

И это не "спорный" случай. Все ясно, как тот страшный ясный день. Вот пешеходный переход. Вот дети с мамой и бабушкой. Вот нормальный автомобилист пропускает пешеходов. И вот — она — убийца по фамилии Башкирова.

Нет ни одной причины, по которой убийца двоих детей не могла быть немедленно взята под стражу. И сейчас, за неимением судейской воли, поднимается волна народного вполне понятного гнева. Следующим этапом ответа на вопиющую несправедливость может быть самосуд. Это будет немного старомодно. Зато справедливо.

Русское общество терпит многое. Оно вообще очень терпеливое. Но в нём существует одна доминанта: запрос на справедливость. В этой стране не так важны деньги, карьерный успех или кусок колбасы. В этом обществе важней всего справедливость. В этом обществе готовы защищать справедливость и громко говорить об этом. Особенно когда дело касается убитых детей.

Хочется спросить господ судейских, а вы готовы ответить обществу на вопрос о справедливости? Глядя обществу прямо в глаза?

Авторы Игорь Мальцев