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В подмосковных Мытищах погибло два человека при лобовом столкновении машин

Авария произошла из-за встречного столкновения автомобилей Lada и Hyundai.

17 июля, 23:28

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

В подмосковных Мытищах на Осташковском шоссе 17 июля в результате столкновения двух автомобилей погибло два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

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"По предварительной информации, около 23:20 17 июля на втором километре Осташковского шоссе в городском округе Мытищи произошло встречное столкновение автомобилей Lada и Hyundai. В результате ДТП погиб водитель отечественного автомобиля и пассажир легковушки", — говорится в сообщении.

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На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства и причины ДТП.

Ранее три человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Марий Эл.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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