В подмосковных Мытищах погибло два человека при лобовом столкновении машин

В подмосковных Мытищах на Осташковском шоссе 17 июля в результате столкновения двух автомобилей погибло два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

"По предварительной информации, около 23:20 17 июля на втором километре Осташковского шоссе в городском округе Мытищи произошло встречное столкновение автомобилей Lada и Hyundai. В результате ДТП погиб водитель отечественного автомобиля и пассажир легковушки", — говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства и причины ДТП.