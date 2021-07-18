В подмосковных Мытищах погибло два человека при лобовом столкновении машин
Авария произошла из-за встречного столкновения автомобилей Lada и Hyundai.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
В подмосковных Мытищах на Осташковском шоссе 17 июля в результате столкновения двух автомобилей погибло два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
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"По предварительной информации, около 23:20 17 июля на втором километре Осташковского шоссе в городском округе Мытищи произошло встречное столкновение автомобилей Lada и Hyundai. В результате ДТП погиб водитель отечественного автомобиля и пассажир легковушки", — говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства и причины ДТП.
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