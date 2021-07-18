Саакашвили понадеялся на расширение границ "великой Украины" до Кавказа

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выразил надежду, что "великая Украина" будет простираться до Кавказа. Об этом он заявил во время интервью на телеканале "Украина 24".

Также политик заметил, что у Незалежной "более-менее" есть проблемы со всеми соседями. Ближайшая страна для Украины, с которой у неё нет проблем, — это, по словам Саакашвили, Грузия, при этом для последней ситуация аналогичная.

"Поэтому мы с нетерпением ждём момента, когда исполнится то, что написано в гимне украинских националистов: "От Сана (река, протекающая по территории Украины и Польши. — Прим. Лайфа) по Кавказ — великая Украина". Ну, Сан мы оставим в покое, но про Кавказ я согласен", — сказал он.