Саакашвили понадеялся на расширение границ "великой Украины" до Кавказа
По словам политика, ближайшей страной, с которой у Незалежной нет проблем, является Грузия.
Фото © ТАСС / Zuma
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выразил надежду, что "великая Украина" будет простираться до Кавказа. Об этом он заявил во время интервью на телеканале "Украина 24".
Также политик заметил, что у Незалежной "более-менее" есть проблемы со всеми соседями. Ближайшая страна для Украины, с которой у неё нет проблем, — это, по словам Саакашвили, Грузия, при этом для последней ситуация аналогичная.
"Поэтому мы с нетерпением ждём момента, когда исполнится то, что написано в гимне украинских националистов: "От Сана (река, протекающая по территории Украины и Польши. — Прим. Лайфа) по Кавказ — великая Украина". Ну, Сан мы оставим в покое, но про Кавказ я согласен", — сказал он.
Отметим, что на Украине регулярно выступают с претензиями на российские регионы. В частности, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко называл Кубань "украинскими этническими землями" и заявлял о подготовке к "освобождению" региона, националист Дмитрий Ярош грозился "захватить" Кубань, Воронеж и часть Ростовской области, а радикал Андрей Билецкий говорил о необходимости "силой вернуть" Кубань и Кавказ. При этом в РФ неоднократно указывали на абсурдность подобных заявлений.
Ранее экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил, что серьёзный кризис, который переживает Украина, может привести к развалу страны уже этой осенью. А в июне бывший нардеп предрекал, что Незалежная повторит судьбу Югославии и развалится на четыре части.
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