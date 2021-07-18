Эксперты предрекли скорый рост ключевой ставки в России сразу до 6,5% годовых

23 июля Центробанк повысит ключевую ставку в России сразу на один процентный пункт — до 6,5% годовых. Такое мнение выразили семь из 16 опрошенных газетой "Известия" банковских аналитиков. Ещё шесть экспертов прогнозируют более плавное увеличение данного показателя — только на 0,5 п.п., до 6%. А оставшиеся три специалиста ожидают промежуточный вариант с повышением ставки на 0,75 п.п.

Решение об увеличении показателя более чем на один процентный пункт последний раз принималось в 2014 году. Тогда резкие изменения были связаны с переходом ЦБ от таргетирования курса рубля к установке инфляции как целевого ориентира.

По словам старшего стратега по долговому рынку SberCIB Investment Research Игоря Рапохина, резкое ужесточение денежно-кредитной политики объясняется высокой инфляцией. В июне год к году она составила 6,5% по сравнению с 6% в мае. Хотя месячные темпы роста цен снижаются — в июне показатель равнялся 0,69% по сравнению с майскими 0,74%, — их торможение всё равно остаётся медленным.

Глава отдела аналитических исследований Альфа-банка Наталия Орлова отметила, что негативным сюрпризом в прошлом месяце было серьёзное ускорение инфляции услуг: этот индекс вырос с 3,2 до 4,0% год к году. Также она добавила, что за первые пять дней июля цены поднялись на 0,3%, а это означает, что к концу месяца уровень инфляции в стране может достичь 7%.

Руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов подчеркнул, что на решение по ключевой также влияют темпы роста банковских активов и пассивов. По его словам, в июне наблюдались рекордные объёмы выдачи потребительских кредитов (623 миллиарда рублей) и ипотеки (551 миллиарда). Но рынок вкладов продолжил стагнировать: эксперт отмечает, что объём депозитов к началу прошлого месяца был на 450 миллиардов меньше, чем их сумма на начало года. Для ЦБ это означает, что повышение процентной ставки пока не показывает эффективности в части изменения поведения населения с кредитного на сберегательное, а значит, инфляционное давление остаётся значительным.

"Обычно ипотека первой реагирует на изменение процентной политики ЦБ. Также ожидается некоторое повышение ставок по депозитам. Они могут подняться на величину, близкую росту ключевой ставки. Предложения по потребительским кредитам в меньшей степени реагируют на процентную политику ЦБ, поскольку банки устанавливают их исходя из внутренних соображений по маржинальности бизнеса", — рассказал старший экономист дирекции инвестиционного бизнеса «СКБ-банка» Сергей Коныгин.