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Зарезавшего девушку Эштона Кутчера "голливудского потрошителя" приговорили к смертной казни

Официально доказано лишь три убийства, совершённых маньяком, хотя власти подозревают его в десяти.

17 июля, 23:49
<p>Майкл Гарджуло. Фото © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/File:MichaelGargiulo.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Майкл Гарджуло. Фото © Wikipedia

Суд в Калифорнии приговорил серийного убийцу Майкла Томаса Гарджуло, более известного как "голливудский потрошитель", к смертной казни. Об этом сообщает ABC.

В 90-х и нулевых годах маньяк совершил несколько убийств девушек. Официально доказано лишь три из них, хотя власти подозревают Гарджуло в десяти. В частности, 21 февраля 2001 года жертвой мужчины стала девушка актёра Эштона Кутчера Эшли Эллерин. Гарджуло нанёс ей 47 ножевых ранений. Позже артист давал показания в суде.

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Преступника задержали только в 2008 году. Своё прозвище "голливудский потрошитель" он получил, так как орудовал в лос-анджелесском районе Голливуд. В ближайшее время в штате Иллинойс состоится ещё один суд над 45-летним Гарджуло — по делу об убийстве девушки в 1993 году.

Ранее в Госдуме РФ потребовали изолировать от общества скопинского маньяка Виктора Мохова.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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