Зарезавшего девушку Эштона Кутчера "голливудского потрошителя" приговорили к смертной казни

Суд в Калифорнии приговорил серийного убийцу Майкла Томаса Гарджуло, более известного как "голливудский потрошитель", к смертной казни. Об этом сообщает ABC.

В 90-х и нулевых годах маньяк совершил несколько убийств девушек. Официально доказано лишь три из них, хотя власти подозревают Гарджуло в десяти. В частности, 21 февраля 2001 года жертвой мужчины стала девушка актёра Эштона Кутчера Эшли Эллерин. Гарджуло нанёс ей 47 ножевых ранений. Позже артист давал показания в суде.

Преступника задержали только в 2008 году. Своё прозвище "голливудский потрошитель" он получил, так как орудовал в лос-анджелесском районе Голливуд. В ближайшее время в штате Иллинойс состоится ещё один суд над 45-летним Гарджуло — по делу об убийстве девушки в 1993 году.