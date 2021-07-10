9 фактов о самых кровавых маньяках XX века, которые шокируют ещё больше их преступлений

Чарли Мэнсон, Тед Банди, Джон Гейси — об этих маньяках пишут книги и снимают фильмы, а ещё их обсуждают на портале Reddit, где есть целая ветка, посвящённая интересным фактам из их жизни. Издание BuzzFeed обратило внимание на самые яркие детали биографий серийных убийц.

Когда полиция арестовала серийного убийцу и некрофила Эда Гина, в его доме нашли бесчисленное количество частей тела, которые он доставал из могил, а также мешок с женскими половыми органами и абажур, обтянутый человеческой кожей. Единственной комнатой, где ничего не обнаружили, была спальня его матери

Дом Эда Гина. Фото © Bettmann Archive

Матери будущего маньяка Чарльза Мэнсона было 16, когда она родила его. Он не был желанным ребёнком. Однажды девушка отдала своего сына официантке в обмен на кувшин пива. Через несколько дней мальчика вернули

Чарльз Мэнсон. Фото © Wikimedia Commons

Дональд Гаскинс, совершивший на юге США серию убийств автостопщиков в конце 1960-х — начале 1970-х годов, ездил на катафалке с надписью "Мы возим всё — живое или мёртвое"

Гаскинс показывает, где захоронил одну из своих жертв. Фото © Wikimedia Commons

"Клоун-убийца" Джон Уэйн Гейси, который в 1970-х годах изнасиловал и лишил жизни 33 молодых парня, хоронил тела жертв у себя под домом. Они были так плотно уложены под землёй, что их кости "срослись", и потребовалось более двух лет, чтобы разъединить все скелеты

Джон Гейси. Фото © Wikimedia Commons

Джеффри Дамер, жертвами которого с 1978 по 1991 год стали 17 юношей и мужчин, чьи трупы он насиловал и употреблял в пищу, работал на шоколадной фабрике. Людей с татуировками он не ел, так как считал, что они "невкусные"

Джеффри Дамер. Фото © Wikimedia Commons

Деннис Рейдер, задушивший 10 человек в период с 1974 по 1991 год, несколько раз устанавливал охранную сигнализацию в домах людей, опасавшихся его нападения

Деннис Рейдер. Фото © Wikimedia Commons

Мак Рэй Эдвардс с 1953 по 1970 год убил по меньшей мере шестерых детей. Работая в Департаменте транспорта Калифорнии, он имел возможность хоронить своих жертв в тех местах, где позже начиналось дорожное строительство. Некоторые тела до сих пор не найдены

Мак Рэй Эдвардс. Фото © Wikimedia Commons

Бразильский маньяк Педро Родригес Фильо по прозвищу Педро-Матадор, по некоторым данным, убил более 100 человек, причём более 40 из них — в местах лишения свободы, куда его сажали за ранее совершённые преступления. Его жертвами стали в том числе несколько других серийных убийц

Педро Родригес Фильо. Фото © Wikimedia Commons

Печально известный Тед Банди, который в 1970-е годы лишил жизни от 26 до 100 человек, работал на горячей линии по предотвращению самоубийств. А ещё он составил психологический профиль сексуального маньяка по кличке Убийца с Грин-Ривер, который в итоге оказался намного ближе к реальности, чем наработки ФБР