Россиянам объяснили, в каких случаях нужно выключать Wi-Fi

Wi-Fi рекомендуется отключать всегда, если он не используется, так как мошенники имеют в своём арсенале достаточно технических возможностей для кражи личных данных пользователя. Об этом рассказал директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов.

Он отметил, что, единожды подключившись к общедоступным сетям, смартфон будет всегда подключаться к сетям с таким же названием. Злоумышленнику останется лишь создать свою точку доступа с аналогичным названием.

"После чего у него появится возможность перехватывать трафик, видеть передаваемые пароли, номера кредитных карт и т.д.", — пояснил Герасимов.

Кроме того, по словам эксперта, мошенники могут создать и фишинговый Captive Portal — страницу, которая открывается после подключения к Wi-Fi-сети и требует от пользователя выполнить некоторые действия для получения доступа в Сеть, например ввести номер телефона и подтвердить его СМС-кодом. Так хакеры могут собирать персональные данные жертв, логины и пароли от разных интернет-ресурсов, пояснил специалист.