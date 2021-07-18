Россиянам объяснили, в каких случаях нужно выключать Wi-Fi
Если попасться на уловку интернет-мошенников, есть риск предоставить им доступ ко многим личным данным, включая пароли и номера банковских карт.
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Wi-Fi рекомендуется отключать всегда, если он не используется, так как мошенники имеют в своём арсенале достаточно технических возможностей для кражи личных данных пользователя. Об этом рассказал директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов.
Он отметил, что, единожды подключившись к общедоступным сетям, смартфон будет всегда подключаться к сетям с таким же названием. Злоумышленнику останется лишь создать свою точку доступа с аналогичным названием.
"После чего у него появится возможность перехватывать трафик, видеть передаваемые пароли, номера кредитных карт и т.д.", — пояснил Герасимов.
Кроме того, по словам эксперта, мошенники могут создать и фишинговый Captive Portal — страницу, которая открывается после подключения к Wi-Fi-сети и требует от пользователя выполнить некоторые действия для получения доступа в Сеть, например ввести номер телефона и подтвердить его СМС-кодом. Так хакеры могут собирать персональные данные жертв, логины и пароли от разных интернет-ресурсов, пояснил специалист.
Ранее россиянам объяснили, как узнать о воровстве домашнего Wi-Fi. На наличие стороннего нелегального подключения к вашей сети может указывать снижение скорости интернета.
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