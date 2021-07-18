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Юрист назвала три распространённые ошибки, из-за которых вы можете лишиться наследства

В частности, эксперт призвала граждан не искать информацию в Интернете, а сразу идти к нотариусу.

18 июля, 01:20

Фото © Pexels

Довольно часто из-за банального незнания правовых нюансов многие люди допускают ошибки, которые лишают их наследства. Как этого избежать, объяснила заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская.

Прежде всего эксперт призвала не тратить время на поиски нужной информации в Сети, а сразу обращаться к специалистам в нотариальную контору. Также она напомнила, что зачастую наследники пропускают сроки вступления в свои права, причём в большинстве случаев не по уважительным причинам. Петропольская отметила, что закон отводит на вступление в наследство довольно много времени — шесть месяцев.

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Третьей ошибкой наследников является недостойное поведение по отношению к наследодателю. В частности, речь идёт об оскорблениях, угрозах и моральном давлении. Это редко остаётся без внимания социальных и медицинских работников, а также соседей.

"В итоге наследство оспаривается в суде, наследник признаётся недостойным, и наследственная масса распределяется в пользу других наследников", — приводит слова юриста агентство "Прайм".

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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