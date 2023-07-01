Вещи из СССР, найденные на помойке и проданные за тысячи долларов Оглавление Какие старые книги могут озолотить Мебель, рамы, двери Коробочки, бутылочки, игрушки Сколько стоят награды Сколько можно выручить за старую технику Добыча сталкеров Порою люди из мусорного контейнера вытаскивают вещи, которые стоят миллионы. Советские куклы из опилок, склянки, книги, рамы, мебель... За что ещё можно получить приличные деньги? 82360 82360 Фото © Shutterstock

Какие старые книги могут озолотить

Собственно, вещи с помойки — это уже настоящее хобби для жителей мегаполисов. Впрочем, антиквары признают, что золотое время, когда можно было буквально разбогатеть благодаря продаже выброшенных вещей, уже прошло. Сейчас это дело всё больше переходит в руки различных социальных и этнических групп, которые зачастую чуть ли не во дворе сортируют мусор гораздо эффективней компаний, которые обязаны это делать. Но тем не менее удачные находки всё равно бывают.

Антиквары признаются, что вплоть до конца нулевых можно было спокойно жить книгами "с помоек", которые выбрасывали нерадивые наследники умерших людей. Часто в библиотеках, выброшенных буквально целиком, попадались первые издания редких книг, старинные рукописи, военные и просто старые карты, ценные исторические документы из семейных архивов — письма известных людей, военные дневники. Ещё в 2010 году можно было находить по две-три редкие книги и жить на это.

Разумеется, мечтой каждого "холодного букиниста" становится как минимум первое издание "Евгения Онегина" или советская книга с пометками какой-нибудь исторической личности. Фото © ТАСС / Анна Салынская

Сегодня человека, который отыскивает для букинистических магазинов и коллекционеров книги и документы, называют "холодным букинистом". Отнюдь не всегда он ищет по помойкам, чаще договаривается с пунктом приёма макулатуры, куда несведущие люди могут выбросить журналы без переплёта XIX века или редкие подшивки советской прессы XX века.

Разумеется, мечтой каждого "холодного букиниста" становится как минимум первое издание "Евгения Онегина" или советская книга с пометками какой-нибудь исторической личности. Например, Сергей Бурмистров, глава Дома антикварной книги в Никитском, рассказал однажды журналистам, что ему принесли каталог американского промышленного оборудования 1939 года. Этот каталог на помойке нашли бомжи и продали его за сто рублей искателю раритетов. Каталог был буквально испещрён пометками и надписями — вроде "это оборудование надо закупить" или "надо попробовать скопировать". После экспертизы выяснилось, что эти пометки сделал сам Сталин, и цена книги взлетела до сотни тысяч рублей.

Антиквары отмечают, что большой урон отечественной букинистике нанёс массовый сбор макулатуры пионерами СССР — тогда не знающие ценности старых книг дети несли в переработку редчайшие издания и архивные документы, не понимая, что именно они сдают. Но тем ценнее становится то, что осталось.

Мебель, рамы, двери

На свалке или в заброшенных зданиях можно найти уникальную деревянную мебель. Обшарпанный дуб или орех требует реставрации, не смотрится "богато", но менее ценным от этого не становится. Такая мебель после того, как её приведут в порядок, может стоить десятки тысяч рублей. Причём ценностью может быть не столько сама мебель, сколько материал, из которого она сделана. Кубометр массива дуба сейчас стоит около 30 тысяч рублей, а ореха — 50 тысяч рублей.

Причём ценностью может быть не столько сама мебель, сколько материал, из которого она сделана. Фото © ТАСС / Марина Лысцева

Предметами, за которыми охотятся коллекционеры, стали также старинные двери, наличники, балясины. Как правило, в прошлом их делали из ценных пород дерева, да и дизайн каждой двери был по-своему уникален. В зависимости от состояния двери можно выручить от полутора до пяти тысяч рублей, однако после реставрации она будет стоить уже в десятки раз дороже.

Там же, на свалках, на помойках, можно найти и рамы от старинных зеркал. Причём следует помнить: и в мебели, и в дверях, и даже в рамах могут быть тайники. Сами двери не обязательно должны быть старинными. Кладоискатель Владимир Порываев однажды нашёл мешочек с драгоценностями в двери из самой обычной хрущёвки.

Коробочки, бутылочки, игрушки

То, что для одного мусор, для другого — произведение искусства и предмет страсти. Люди коллекционируют всё: коробочки, фантики, пузырьки от духов. Поэтому немалый доход приносят старьёвщикам вот такие, казалось бы, никому не нужные вещицы. Цена металлической коробки от конфет или жестяной коробки для сигарет XIX – начала XX века может доходить до пяти – семи тысяч рублей, пузырька из-под одеколона или духов — до 50 тысяч. До сих пор ценятся и вместительные стеклянные ёмкости, например бутыли объёмом от 10 до 30 литров можно продать по цене от двух до пяти тысяч рублей.

Ценятся вместительные стеклянные ёмкости, например бутыли объёмом от 10 до 30 литров можно продать по цене от двух до пяти тысяч рублей. Фото © Shutterstock

Советские игрушки пользуются неизменным спросом у коллекционеров. Например, за советскую куклу из пресс-опилок 1950-х годов можно выручить до 50 тысяч рублей и больше. За радиоуправляемую советскую игрушку можно получить от пяти тысяч рублей, а луноход потянет уже на сумму от двух до 22 тысяч рублей — тут всё зависит от модели и состояния.

Часто на помойке находят и старые наручные часы — золотые, с позолотой или именные. Находят имеющие ценность литые основания от каминных часов, дверные и мебельные ручки. Находят и старинные сервизы, которые часто выбрасываются целиком, в коробках. Попадаются и отдельные дорогие тарелки и чашки. В Сети рассказывают случай, когда при переезде семья решила подобрать на мусорке коробку из-под микроволновки. Внутри оказалось два сервиза стоимостью 40 тысяч рублей каждый. А одна юная москвичка стала свидетельницей того, как шедший перед ней мужчина выудил из мусорного контейнера цельную норковую шубу!

Сколько стоят награды

Награды периода СССР — одни из самых дорогих находок. Фото © Shutterstock

Находят в мусоре и награды — времён как Великой Отечественной, так и войны в Афганистане. Подобные драгоценности попадаются в старых портфелях, коробках, невзрачных шкатулках, мешочках. Не надо думать о людях плохо — многие барахольщики не продают их, а стараются вернуть владельцам, родне или передать в музеи. Но надо признать, что награды периода СССР — одни из самых дорогих находок. За орден Славы сейчас на аукционах просят от 400 до 750 тысяч рублей, за невзрачный "Знак почёта" 1935 года — около 850 тысяч, за орден Боевого Красного Знамени — 180 тысяч, а за орден Трудового Красного Знамени — 50 тысяч рублей.

Сколько можно выручить за старую технику

По-прежнему спросом пользуется старая техника из СССР. Магнитофон "Романтик" может кому-то напомнить о юности, а радиола "Минск" в хорошем состоянии — пополнить бюджет, так как цена этого прибора 1961 года выпуска может доходить до 25 тысяч рублей. Кстати, звук у этих приёмников не чета современным, волна почему-то не уходит. Даже радиола "Урал" 1978 года стоит около девяти тысяч рублей, а такая же радиола в карельской берёзе 1953 года выпуска принесёт владельцу больше 40 тысяч рублей.

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Не стоит проходить мимо старой фототехники. Фотоаппараты, объективы советского времени могут принести в вашу копилку от 10 до 25 тысяч рублей. Фотоувеличители ценятся подешевле — за комплект с чемоданчиком можно выручить около двух-трёх тысяч рублей. А вот советские фильмоскопы и диапроекторы в зависимости от марки могут принести до 30 тысяч рублей. Например, деревянный портативный фильмоскоп 1930-х годов стоит около 18 тысяч рублей, а диапроектор ФГК-49 1950-х годов — от семи до восьми тысяч.

Добыча сталкеров

Тех, кто ищет "хабар" на свалках, в старых домах и сараях, предназначенных под снос, в заброшенных домах и деревнях, на оставленных военных объектах, давно прозвали сталкерами. Часто эти люди сочетают заработок охотника за чёрным и цветным металлом, поиск в заброшках и в поле с помощью металлоискателя и блогерство. Благодаря информации, размещаемой в блогах, можно узнать, что они находят, почём и где продают.

Находки тут могут быть самые разнообразные, начиная от огромных самогонных бутылей, найденных в полуобрушенном погребе, и заканчивая старинными табличками с домов, бочонками из-под вина, деревянными крестьянскими ступами, мебелью, дверями, рамами и наличниками, старыми зеркалами, флюгерами, сигаретницами, пряжками, солдатскими штыками и фляжками, значками, советским качественным инструментом, недорогими иконами и даже потерянными золотыми изделиями.

Активный поисковик может зарабатывать от 60 тысяч рублей в месяц. Фото © Shutterstock

Промысел этот довольно прибыльный, особенно для провинции: активный поисковик может зарабатывать от 60 тысяч рублей в месяц. Однако тут есть свои опасности. Во-первых, это бомжи и прочие деклассированные личности, обитающие в "заброшках", а во-вторых, новое законодательство 2021 года, которое устанавливает уголовную ответственность за изъятие из культурного слоя предметов археологии. Предметом археологии в России считаются все вещи, возраст которых превышает сто лет. Получается, что монету 1921 года поднять в этом году можно, а монету 1920 года следует либо оставить, либо писать заявление о находке. Кстати, в Британии ценными археологическими находками считаются предметы, возраст которых старше трёхсот лет. Впрочем, дышать свежим воздухом, гуляя по полям и деревням с металлоискателем в руках, никто не запрещает. Не запрещён и поиск в частных владениях. Нужно только предварительно договориться о нём с владельцем земли или дома. Некоторые люди охотно пускают на свои земельные участки сталкеров в надежде избавиться от лишнего хлама и железа в земле. Но, как было написано выше, то, что для одного хлам, для другого заработок.

Авторы Майя Новик